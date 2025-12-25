S vikendom na kontinent stiže ugriz 'prave zime': Temperature u padu, najavili i olujnu buru...

Na blagdan svetog Stjepana na kopnu još oblačno uz prestanak oborine, poslijepodne sve manje naoblake. Vikend prevladavajuće sunčan uz hladna jutra, u subotu ponegdje i maglovita. U nedjelju će pak zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, stoji u prognozi HRT-a za petak, 26. prosinca.

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna idila na Sljemenu

Na Jadranu pretežno sunčano, nerijetko i vedro. Bura će u petak na većem dijelu obale slabjeti, osim mjestimice na sjeveru, te u subotu okretati na sjeverozapadnjak, no u nedjelju će ponovno posvuda jačati. Temperatura zraka u postupnom padu, izvještava HRT.

Temperature u Zagrebu neće se penjati na više od tri stupnja Celzijeva, a u subotu i nedjelju će u glavnom gradu biti još hladnije, u subotu bi se Zagrepčani prema procjeni DHMZ-a trebali 'grijati' na maksimalno jednom stupnju Celzijevom...

A u drugom našem najvećem gradu, Splitu, skroz druga priča! Pred Splićanima su sunčani petak i vikend, s maksimalnom temperaturom od oko 14 stupnjeva Celzijevih.

S vikendom će temperature biti u padu i na kopnu i na moru, kontinent će osjetiti malo 'prave zime', temperature će pasti i na oko minus pet stupnjeva Celzijevih...

- Pretežno sunčano, a u unutrašnjosti je u subotu u noći i ujutro mjestimice moguća magla. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u nedjelju prolazno umjeren, na istoku i jak sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu će u subotu puhati umjerena do jaka, na udare ponegdje olujna bura, poslijepodne će prema otvorenome moru okrenuti na sjeverozapadnjak. U nedjelju će bura jačati i podno Velebita će mjestimice biti olujna s orkanskim udarima, a u ponedjeljak postupno slabjeti. Jutarnja temperatura zraka u postupnom padu. Najviša dnevna na kopnu će malo porasti, a na Jadranu malo pasti.

Foto: DHMZ

