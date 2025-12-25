Obavijesti

News

Komentari 1
VREMENSKA PROGNOZA

S vikendom na kontinent stiže ugriz 'prave zime': Temperature u padu, najavili i olujnu buru...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
S vikendom na kontinent stiže ugriz 'prave zime': Temperature u padu, najavili i olujnu buru...
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, Meteociel, Canva

S vikendom će temperature biti u padu i na kopnu i na moru, kontinent će osjetiti malo 'prave zime', temperature će pasti i na oko minus pet stupnjeva Celzijevih...

Na blagdan svetog Stjepana na kopnu još oblačno uz prestanak oborine, poslijepodne sve manje naoblake. Vikend prevladavajuće sunčan uz hladna jutra, u subotu ponegdje i maglovita. U nedjelju će pak zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, stoji u prognozi HRT-a za petak, 26. prosinca.

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna idila na Sljemenu

Pokretanje videa...

Zagreb: Zimska idila na Sljemenu 01:37
Zagreb: Zimska idila na Sljemenu | Video: 24sata/pixsell

Na Jadranu pretežno sunčano, nerijetko i vedro. Bura će u petak na većem dijelu obale slabjeti, osim mjestimice na sjeveru, te u subotu okretati na sjeverozapadnjak, no u nedjelju će ponovno posvuda jačati. Temperatura zraka u postupnom padu, izvještava HRT.

Temperature u Zagrebu neće se penjati na više od tri stupnja Celzijeva, a u subotu i nedjelju će u glavnom gradu biti još hladnije, u subotu bi se Zagrepčani prema procjeni DHMZ-a trebali 'grijati' na maksimalno jednom stupnju Celzijevom...

A u drugom našem najvećem gradu, Splitu, skroz druga priča! Pred Splićanima su sunčani petak i vikend, s maksimalnom temperaturom od oko 14 stupnjeva Celzijevih.

ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA FOTO HAK upozorio na poledicu, snijeg i dalje pada. Zagužvalo je na Bajakovu: Ovo su kadrovi...
FOTO HAK upozorio na poledicu, snijeg i dalje pada. Zagužvalo je na Bajakovu: Ovo su kadrovi...

S vikendom će temperature biti u padu i na kopnu i na moru, kontinent će osjetiti malo 'prave zime', temperature će pasti i na oko minus pet stupnjeva Celzijevih...

KAKO JE KOD VAS? Ovo su Delnice na božićno jutro! Evo koliko snijega ima u ostatku Hrvatske i do kada će padati
Ovo su Delnice na božićno jutro! Evo koliko snijega ima u ostatku Hrvatske i do kada će padati

- Pretežno sunčano, a u unutrašnjosti je u subotu u noći i ujutro mjestimice moguća magla. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u nedjelju prolazno umjeren, na istoku i jak sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu će u subotu puhati umjerena do jaka, na udare ponegdje olujna bura, poslijepodne će prema otvorenome moru okrenuti na sjeverozapadnjak. U nedjelju će bura jačati i podno Velebita će mjestimice biti olujna s orkanskim udarima, a u ponedjeljak postupno slabjeti. Jutarnja temperatura zraka u postupnom padu. Najviša dnevna na kopnu će malo porasti, a na Jadranu malo pasti.

Foto: DHMZ

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'
ROTIRKE U NOVOM ZAGREBU

Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'

"Idu po Karlovačkoj u Blatu i maltretiraju ljude, baš na Božić, dolaze pod prozore", požalio se na 'trubače' danas jedan Zagrepčanin...
FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina
BOŽIĆ U KATEDRALI

FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina

Polnoćka u Zagrebu ovog se Badnjaka opet slavila u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služio zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.
FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'
NAKON RAZILASKA

FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'

Ulice u samom centru Zagreba pune su smeća, razbijenih boca i stakla nakon što su stotine ljudi pjevale, pile i feštale za Badnjak. Veselilo se od prijepodneva, kiša je pljuštala, ali nije ih rastjerala ljude koji su se veselili i pjevali u glas. Na Cvjetnom trgu, špici Zagreba, ugostitelji su postavili cerade i tende, kako stolovi i gosti ne bi pokisnuli. Navečer su se svi razišli, a nakon slavlja, na ulici je ostalo i dosta smeća.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025