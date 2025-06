Sa slavlja na optuženičku klupu: Novom/starom gradonačelniku Popovače se sudi za korupciju

Josip Mišković iz HSP-a, uz podršku HSLS-a i Mosta, u nedjelju je osvojio još jedan mandat gradonačelnika Popovače, s 68 glasova više od HDZ-ovog Hrvoja Vuića. Sa slavlja, koje je kako smo čuli pred sudnicom trajalo dugo u noć, došao je na Županijsku sud u Zagrebu. Povod? 'Dobra' stara korupcija, koja više kao da i nije faktor na izborima.

Dapače, 'Joško se kandidirao iz inata', kako smo čuli pred sudnicom, ni manje ni više nego od svjedokinje. Ispada da su optužbe za koruptivna djela postale 'punk', znak da se netko bori protiv sistema, makar i sam bio dobro uigrani kotačić tog istog sistema.

- To je tak, moraju ići na gradonačelnika - dobacio je jedan od optuženih.

Drugi je pitao tko je prijavio Miškovića, na što su ustvrdili da je sigurno riječ o jednom pokojnom sugrađaninu iz Popovače.

- Hrpa je tu prijava - komentirali su.

Uskoro se pojavio i Mišković, dio mu je čestitao na pobjedi, a on se veselo šepurio pred sudnicom. Gradonačelnika Popovače i još trojicu se tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. Uskok vjeruje da je 2015. godine, kao gradonačelnik, pristao na traženje šefa tamošnjeg NK Dinamo Osekovo, Romana Rosavca, da posao rekonstrukcije svlačionica za ovaj klub dobije tvrtka Podgorski usluge d.o.o.

Osekovo: Obilježen početak radova na izgradnji posjetiteljskog centra "Crna roda Osekovo" | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Mišković je navodno na to pristao pa je gradskim službama naredio da se poziv za javljanje na natječaj pošalje njima i još dvije tvrtke. Od te tri, javila se Podgorski usluge i tvrtka Stabilnost, ali oni nisu imali svu potrebnu dokumentaciju pa su isključeni iz natječaja. I za to Uskok vjeruje da je dogovoreni manevar kako bi Podgorski usluge dobila posao. Po dogovoru, u zamjenu za dobiveni posao, tvrtka je angažirala podizvođača za elektroinstalacije i to baš tvrtku Stil Popovača, u kojoj je Miškovićeva supruga direktorica. Tako su, prema optužnici, oštetili Popovaču za oko 80 tisuća kuna. Ali ima još jedna zanimljivost: Podgorski usluge su započeli radove u srpnju 2015., a natječaj je raspisan tek u rujnu. Podgorski je napisao u građevinskom dnevniku da su radovi obavljeni od 21. rujna do 19. studenog, a nadzorni inženjer Valentin Jakovljević ga je ovjerio. I on je na optuženičkoj klupi zbog lažiranja dokumentacije. Uz to, Uskok ih optužuje da su prenapuhali radove za 11 tisuća kuna.

Unaprijed popunjeni zapisnik

- Primijetio sam da su podne pločice u takvom stanju kao da su dugo stajale u skladištu ili tako negdje - rekao je svjedok Franjo Martinović, HSP-ovac koji je bio potpredsjednik Gradskog vijeća Popovače. On je bio i u radnoj skupini koja je sudjelovala u javnoj nabavi. Ispričao je i kako je to izgledalo.

- Djelatnici Grada, ili gradonačelnik ili pročelnica su ti koji daju prijedlog koje firme će se zvati da se jave na natječaj. S time nemam ništa. Također, Grad je trebao imenovati stručnu osobu koja će pratiti izvršenje ugovora i nadzirati te radove, bez obzira što za njih ne treba građevinska dozvola. Koliko znam, to nisu napravili. Kad smo došli, jedan tuš nije bio adekvatno učvršćen, ja sam primijetio i problem s lajsnama oko vrata te pločice. Tad nam je Ivan Dragozet rekao da rješavaju te probleme. Dobili smo unaprijed napisan zapisnik u kojem je bilo označeno da nema primjedbi i takvog smo ga potpisali. Nisam tražio da se moja primjedba o pločicama uvede u zapisnik jer je to bio moj subjektivni dojam, nisam znao zadovoljavaju li standard, samo da su mi izgledale čudno, kao da ne pripadaju tom prostoru - rekao je Martinović.

Taj zapisnik, koji je unaprijed popunjen, dala mu je Ivka Nikolić Jež, zaposlena u Gradu Popovači. Dodao je i da u tako malim poslovima nema detaljnog tehničkog pregleda ali mora postojati stručna osoba iz Grada koja prati radove. Obranu je zanimalo kako se odlučuje o tome koji projekti će se raditi, a koji ne.

- Mjesni odbori predlažu projekte, Gradsko vijeće onda dobije financijski plan i proračun pa glasamo o proračunu. Svi projekti moraju biti u proračunu - rekao je Martinović.

Predsjednica vijeća se ne sjeća rebalansa

A tko je bio šef mjesnog odbora Osekovo u kojem su se radile svlačionice? Upravo Roman Rosavec, šef nogometnog kluba za kojeg su se rekonstruirale svlačionice i suoptuženik. On je postao i zamjenik Ive Žinića, a o njemu smo već pisali zbog tajnog stana u Zagrebu kojeg je iznajmljivao, dok je susjedima pričao da živi u Njemačkoj. Ima i nepravomoćnu osudu jer je i županijskim novcem nabijao prijateljev Audi. Dobio je 11 mjeseci rada za opće dobro.

U Sisačkoj-moslavačkoj županiji 74 su novooboljele osobe od covida-19 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Dva svjedoka, Ivan Dragozet, koji radi za Podgorski usluge d.o.o. i njegov sin koji radi u Stil Popovača, iskoristili su blagodat da ne svjedoče jer je jednome Mišković šogor, a drugome ujak. A obojica su radila na ovom projektu. Svjedočila je i Marija Starčević, tadašnja predsjednica Gradskog vijeća, koja kaže da ne zna ništa o ovom slučaju.

- Meni osobno o ovom projektu nije ništa poznato. Ne znam jesu li osigurana sredstva iz Grada, ne znam ništa o rebalansu - rekla je.

Ovo je zanimljivo jer je predsjedala tijelom koje odlučuje o rebalansu i projektima, ali kaže da je to bilo jako davno pa se zato ne sjeća.

- Stručne službe naprave prijedlog proračuna i rebalansa, dostavili bi nam materijale par dana ranije. O tome se raspravlja na sjednici, a imali smo sastanke u stranci prije toga, radi dogovora kako ćemo glasati. Moja tadašnja stranka, HSLS, mi smo uvijek bili za napredak, građenje, uređenje i sukladno tome smo dizali ruke, za razvoj - rekla je Starčević.

Miškoviću i kompaniji se nastavlja suđenje 5. lipnja, kad će se saslušavati još svjedoka. A ovo nije prvi put da je u medijima zbog neobičnih poslova. Već smo pisali kako je Grad Popovača asfaltirao 320 metara puta usred ničega, ravno do klijeti gradonačelnikovog poznanika. Pisali smo i kako se potrošilo preko pola milijuna kuna za most, također usred ničega, u neposrednoj blizini nekretnina Miškovića i njegovog oca. Tu su i svlačionice za petoligaša vrijedne 10 milijuna eura koje je Grad financirao sam, jer nisu prošli ni na jednom nacionalnom i EU natječaju, unatoč tome što te svlačionice nazivaju kapitalnim projektom.