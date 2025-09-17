Obavijesti

RASPRAVA OD 10 SATI

Sabor cijeli dan raspravljao o Turudićevu izvješću, a najviše se pričalo o samom Turudiću

U desetosatnoj raspravi, lijeva je oporba glavnog državnog odvjetnika Turudića često napadala na osobnoj razini, nazivala ga 'problematičnim', tvrdila da 'voli svjetla reflektora i brzu vožnju', opetovala kako je HDZ-ov 'dečko koji štiti HDZ-ove dečke i cure'.

Hrvatski sabor je u srijedu navečer zaključio cjelodnevnu raspravu o Izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2024., u kojoj se manje govorilo o samom Izvješću, a više o "liku i djelu" Ivana Turudića.

U desetosatnoj raspravi, lijeva je oporba glavnog državnog odvjetnika Turudića često napadala na osobnoj razini, nazivala ga 'problematičnim', tvrdila da 'voli svjetla reflektora i brzu vožnju', opetovala kako je HDZ-ov 'dečko koji štiti HDZ-ove dečke i cure'.

Oporbi je zasmetala i ocjena glavnog državnog odvjetnika da su neki zastupnici svojim izjava ometali istrage, prozivali su ga da mu prevencija korupcije ne znači ništa, zamjerili su mu odnos prema medijima.

Ipak, na samom kraju, SDP-ov Arsen Bauk pohvalio je činjenicu da je Turudić svih deset sati bio u Sabornici i odslušao sve rasprave.

Naglasio je i što bi u budućnosti volio čuti od glavnog državnog odvjetnika.

"Voljeli bismo čuti manje političkih izjava, odnosno onih koji se tako mogu shvatiti, želimo da u Vašem budućem izvješću bude više prava, pravde i struke, a manje političkih izjava", rekao je SDP-ov zastupnik glavnom državnom odvjetniku Turudiću.

„Nije dobro kad političari sude, ali ni kad se pravosudni dužnosnici prekomjerno bave politikom“, dodao je Bauk.

Mažar (HDZ); Izvješće pokazalo pomake u radu državnih odvjetništava

SDP-ovu pohvalu na Turudićev račun, Nikola Mažar (HDZ) pripisao je činjenici da neka čuda, ipak, događaju.

Konstatirao je kako je Izvješće pokazalo određene pomake u radu državnih odvjetništava, konkretno u vezi ažurnosti i broja riješenih predmeta, te da su svi djelatnici DORH-a i USKOK-a svoj rad obavljali savjesno, odgovorno i profesionalno.

Željeli bismo da buduće izvješće bude još kvalitetnije i bolje, a da glavni državni odvjetnik i DORH imaju što manje posla, jer bi to bila poruka da Hrvatska napreduje na svom putu, smanjuje stopu kriminala i korupcije, dodao je HDZ-ov  Mažar.

Turudić: O izvješću DORH-a se nije raspravljalo zato što je dobro, što su rezultati dobri

Sam Turudić nije iskoristio mogućnost završno se obratiti zastupnicima, no u izjavi novinarima je naglasio kako se o njegovu Izvješću nije  raspravljalo zato što je dobro, što su rezultati dobri.

Kad bi rezultati bili loši, onda bi se raspravljalo, kazao je i konstatirao kako se „sve svelo na druge stvari“.

„To je predstava koja služi nekim saborskim zastupnicima za njihovu promociju“, zaključio je.

O Turudićevu Izvješću, Sabor će glasovati kad se za to steknu uvjeti, najavio je potpredsjednik Sabora Ivan Penava (DP).

