Sabor donio promjene: Evo što nosi novi zakon o javnoj nabavi

Hrvatski sabor je u četvrtak usvojio izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, koje bi trebale rezultirati većom transparentnošću sustava te administrativnim rasterećenjem za naručitelje i poduzetnike. "Izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi provode se dodatna usklađenja s europskim direktivama iz područja javne nabave te omogućuje daljnja digitalizacija i modernizacija sustava javne nabave usmjerena prema administrativnom rasterećenju i za naručitelje i za gospodarske subjekte. Nadalje, jača se kvaliteta pripreme postupaka uvođenjem obveze istraživanja tržišta, unaprjeđuju se antikorupcijski učinci, olakšava se poslovno okruženje za gospodarske subjekte u postupcima jednostavne i javne nabave i potiče tržišno natjecanje te se otklanjaju uočene nejasnoće u primjeni Zakona i dodatno unapređuje sustav javne nabave", navodi se u konačnom prijedlogu zakonskih izmjena.

Radi usklađivanja s pragovima drugih članica Europske unije (EU), povećavaju se vrijednosni pragovi za primjenu Zakona o javnoj nabavi - za jednostavnu nabavu roba i usluga na 50 tisuća eura, s dosadašnjih 26.540 eura, a za radove na sto tisuća eura, s dosadašnjih 66.360 eura.

Za diplomatske misije i konzularne urede RH, pak, pragovi se za robu i usluge povećavaju na 140 tisuća eura, s dosadašnjih 126.000 eura, a na 700 tisuća eura za radove, s 530.880 eura.

Također, sukladno ciljevima iz Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, određuje se obveza provođenja jednostavne nabave u modulu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) za sve nabave iznad 15.000 eura.

Razmjena digitalno potpisanih ugovora

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Goran Romek je u saborskoj raspravi istaknuo da će se kroz EOJN RH sustav moći pratiti tko se javio na natječaj te tko je dobio pojedini posao.

Apostrofirao je i potrebu stalnog jačanja sustava e-nabave kroz uvođenje novih digitalnih rješenja i funkcionalnosti, kako bi se unaprijedila analiza podataka o javnoj nabavi i omogućio razvoj prilagođenih i učinkovitih politika u tom području. Time će se sustav javne nabave dodatno usmjeriti prema povećanju učinkovitosti te jačanju kapaciteta naručitelja za provedbu javnih projekata na središnjoj i lokalnoj razini, uz bolju transparentnost i kvalitetnije upravljanje postupcima javne nabave, rekao je Romek.

Novost su digitalne mogućnosti u vidu generiranja odluka i dokumenata izravno u EOJN RH, pri čemu se osigurava točnost unesenih podataka. Isti sustav omogućava objavu u postupcima male vrijednosti bez vremenskog odmaka, što do sada nije bilo moguće zbog zakonodavnih rješenja. Također, omogućava se razmjena digitalno potpisanih ugovora te vođenje komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja isključivo putem sustava EOJN RH, neovisno o fazi postupka i svrsi komunikacije, naveo je državni tajnik.

Također, kazao je, sustav EOJN RH omogućuje i provođenje istraživanja tržišta i komunikaciju s tržištem putem dostupnih podataka i informacija, čime se stvaraju preduvjeti da istraživanje tržišta postane standardni dio pripreme postupaka javne nabave. Nadalje, novo rješenje smanjuje potrebu za prisutnošću dviju osoba ispred naručitelja na javnom otvaranju ponuda, budući da sustav automatski kreira zapisnike i omogućuje online praćenje postupka javnog otvaranja.

Razlog isključenja i kazneno djelo neisplate plaće

Od ostalih značajnijih zakonskih novosti, propisuje se mogućnost neisključenja gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako su obveze plaćanja poreza i doprinosa manje od 1.000,00 eura, kao odgovor na potrebe prakse i kako bi se proširio krug ponuditelja.

S druge strane, kao obvezna osnova za isključenje uvodi se postojanje pravomoćne odluke nadležnog tijela ili pravomoćne sudske odluke kojom je utvrđeno da je gospodarski subjekt sudjelovao u zabranjenom sporazumu u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, a propisan je rok za takvo isključenje u trajanju od dvije godine.

Također, na listu razloga za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave je dodano i kazneno djelo neisplate plaće.

Kada je riječ o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ono se produžuje s pet na najmanje sedam dana.

Naime, pojašnjavaju iz Ministarstva gospodarstva, savjetovanja se nerijetko objavljuju pred kraj radnog tjedna ili neposredno prije neradnih dana, što gospodarskim subjektima otežava pripremu komentara i prijedloga izmjena dokumentacije o nabavi od strane gospodarskih subjekata.

Između ostalog, tu je i obvezno provođenje analize tržišta prije pokretanja postupaka s ciljem što kvalitetnije pripreme postupaka javne nabave, a time i skraćivanja vremenskog trajanja istih.

Europski parlament o javnoj nabavi

Europski parlament i Vijeće su 2014. godine usvojili novi paket javne nabave koji uključuje tri direktive: Direktivu o javnoj nabavi, Direktivu o komunalnim uslugama te Direktivu o koncesijama, osiguravajući da svi gospodarski subjekti u EU imaju učinkovit i nediskriminirajući pristup tržištu EU te pruža veću sigurnost u pogledu primjenjivih pravnih odredbi.

Kao dio napora za daljnje poboljšanje europske javne nabave, Parlament je 4. listopada 2018. usvojio rezoluciju o paketu strategije javne nabave, pozivajući na poboljšano korištenje digitalnih tehnologija u javnoj nabavi u EU, olakšavajuće mjere za mala i srednja poduzeća i poduzeća socijalnog gospodarstva, poboljšani pristup dobavljača iz EU tržištima javne nabave trećih zemalja i profesionalizaciju kupaca. U studenom 2020., studija[5] otkrila je da su razlike u profesionalnosti u javnoj nabavi među državama članicama značajan uzrok nejednakog pristupa javnoj nabavi.

U travnju 2020. objavljen je sažetak o okviru javne nabave EU-a, koji ispituje kako taj okvir doprinosi postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i Strategije kružnog gospodarstva. Ovaj istraživački rad zatražio je Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Parlamenta (IMCO) i poslužio je kao osnova za rezoluciju pod nazivom „Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače“, koja je usvojena 25. studenog 2020. Dana 22. veljače 2021. podijeljena je studija] o utjecaju COVID-19 na unutarnje tržište. U njoj su predloženi politički pristupi za buduće krize, uključujući rezervirana sredstva za razvoj cjepiva i koordinaciju pravila na razini EU-a. Studija je istaknula da su države članice brzo shvatile važnost koordiniranih napora u nabavi medicinske i osobne zaštitne opreme zbog intenziteta krize.

Odbor Europskog parlamenta za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) je 1. prosinca 2021. održao javnu raspravu o održivoj javnoj nabavi s Odborom za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Cilj je bio vidjeti kako javna nabava može podržati ciljeve Europskog zelenog plana. Europski parlament je 9. rujna 2025. usvojio rezoluciju o javnoj nabavi, pozivajući Komisiju da pojednostavi postojeći okvir, smanji birokraciju i regulatorna opterećenja, a istovremeno zadrži visoke društvene i ekološke standarde te poveća konkurentnost EU.

„Trebamo reformu nabave koja će donijeti brzinu, jasnoću i praktičnu primjenjivost. Više od deset godina nakon posljednje reforme, krajnje je vrijeme za temeljitu reviziju pravila za male i srednje javne naručitelje. Veća fl eksibilnost i manje birokracije bili bi pravi dobitak za svaku općinu“, rekao je Christian Doleschal, zastupnik u Europskom parlamentu i pregovarač EPP-ove grupe za izvješće Parlamenta o reformi zakonodavstva EU o nabavi, nakon glasovanja na plenarnoj sjednici EP-a. „Jedno od ključnih pitanja je povećanje pragova kako bi se odrazila ekonomska stvarnost. S obzirom na nagli porast troškova gradnje i projekata, potrebna nam je korekcija prilagođena inflaciji koja omogućuje veću fleksibilnost na terenu. Moramo smanjiti nepotrebnu složenost u postupcima nabave i pružiti ciljanu podršku manjim i lokalnim tvrtkama kroz fleksibilnije i proporcionalnije zahtjeve“, istaknuo je Doleschal.

Komisija je 14. listopada 2025. objavila svoju evaluaciju triju direktiva EU o javnoj nabavi. Evaluacija, koja obuhvaća razdoblje 2016. – 2024., dio je priprema za nadolazeći Zakon o javnoj nabavi, koji se očekuje u drugom tromjesečju 2026., te slijedi Smjernice za bolju regulaciju.