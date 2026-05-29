Sabor: Ella Selak Bagarić nova zamjenica pravobraniteljice djece, odmah je i prisegnula

Sabor je u petak potvrdio Ellu Selak Bagarić novom zamjenicom pravobraniteljice za djecu, koja je odmah u sabornici i prisegnula, a tajnim glasovanjem su zastupnici izabrali i Sanju Ružman za članicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ellu Selak Bagarić, koju je Saboru na imenovanje predložila pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić, podržalo je 84 zastupnika, dok je 27 njih bilo suzdržano. Nova zamjenica je magistra psihologije, doktorandica i voditeljica Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb - Istok, a predložena je nakon provedenog javnog poziva s obzirom na to da je sadašnjoj zamjenici Mariji Gabelici Šupljika istekao osmogodišnji mandat. Selak Bagarić je pred zastupnicima i predsjednikom Sabora prisegnula da će se "u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak RH" i da će svoju dužnost "obavljati pravedno, časno, savjesno i nepristrano u najboljem interesu djece".

Sabor je izabrao i člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a o čemu su zastupnici proveli tajno glasanje. Odlučivalo se između četvero kandidata, a najviše glasova, 79, dobila je Sanja Ružman.

Kako je istaknuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković, od 150 zastupnika, glasanju je pristupilo njih 82, a nevažećih listića nije bilo. Svetislav Drakulić dobio je tri glasa, dok Simona Marić Ćurić i Filip Štefan nisu dobili niti jedan glas potpore.

Sabor je prihvatio i nekoliko izvješća. Glasovima 90 zastupnika 'za', 25 suzdržanih i tri 'protiv' usvojeno je godišnje izvješće o provedbi Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2025..

Prošlogodišnje izvješće o radu policije prihvaćeno je s 87 glasa 'za', 29 'protiv' i jednim suzdržanim dok je izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za prošlu godinu podržalo 80 zastupnika, a tri su bila protiv te 24 suzdržana.

U drugo saborsko čitanje upućeni su zakoni o obrtu, tržištu kapitala, potrošačkim kreditima, pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU.

Sabor idućeg tjedna neće zasjedati, s obzirom na model rada po kojem plenarno zasjeda tri ili četiri tjedna, nakon čega je predviđen tjedan pauze za rad zastupnika na terenu. U saborske se klupe zastupnici vraćaju 9. lipnja, a prije zaključenja sjednice Jandroković je čestitao građanima Dan državnosti, koji se obilježava sutra, a koji je, naglasio je, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti.

"Sutra će se tim povodom organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati, tako da pozivam sve zastupnike da se pridruže, a isto tako i naše građane da sudjeluju u manifestacijama", kazao je.