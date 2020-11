Sabor je podržao sudjelovanje HV-a u devet mirovnih misija

Saborski klubovi i zastupnici podržali su šest predloženih odluka o sudjelovanju pripadnika hrvatskih Oružanih snaga u devet međunarodnih mirovnih misija i operacija NATO-a, EU-a i UN-a u idućoj i 2022. godini

<p>Predložene odluke u skladu su sa Zakonom o obrani, donosi ih Sabor na Vladin prijedlog, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, odluke su prošle te „dvije faze“, rekao je državni tajnik u MORH-u <strong>Zdravko Jakup.</strong></p><h2>Gotovo 10 tisuća pripadnika HV-a sudjelovalo u misijama </h2><p> Iznio je podatak da je od 1999. godine u mirovnim misijama, operacijama i aktivnostima sudjelovalo 9265 pripadnika, a trenutno u devet operacija, misija i aktivnosti sudjelujemo s ukupno 161 pripadnikom. </p><p> Hrvatsko sudjelovanje u mirovnim misijama ocijenjeno je ili vrlo dobrom ili odličnom ocjenom, što pokazuje da imamo što prenijeti drugima, rekao je državni tajnik, napominjući da je sudjelovanje bitno i zbog obuke, usvajanja standarda, interoperabilnosti, ali i za prijenos iskustava.</p><p> Saboru je predloženo da donese šest odluka o sudjelovanju OSRH u operacijama potpore miru KFOR na Kosovu, „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju, u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Poljskoj, u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2, u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ te u operacijama potpore miru UN-a.</p><h2>Jednom godišnje izvješće Saboru</h2><p> Podržavajući sudjelovanje u mirovnim i humanitarnim misijama, <strong>Matko Kuzmanić</strong> (SDP) izražava zadovoljstvo što je Hrvatska od države koja je ne tako davno trebala takav vid pomoći došla do toga da pomaže drugima. „Fale“ podaci o koristi, financijskim aspektima misijama, dodaje Franko Vidović (SDP), pa predlaže obvezati Vladu da jednom godišnje podnese Saboru posebno izvješće o operacijama u kojima sudjeluju hrvatske Oružane snage.</p><p> Rada Borić (ZLB) ističe značajan broj žena u mirovnim operacijama, činjenicu da pojedine misije pridonose stabilizaciji mira, prijenosu znanja, a naši vojnici odlaze u multikulturalna okruženja. Misije, drži, moraju biti poduprte odgovarajućom razvojnom pomoći, smatra da nije odvojeno dovoljno sredstava za razvojnu pomoć. Za Kosovo i Libiju izdvojili smo simbolične iznose, za druge zemlje „nula kuna“, rekla je Borić.</p><p> Klub DP ističe kako se operaciju SEA GUARDIAN u javnosti predstavlja kao borbu protiv krijumčarenja izbjeglica, a „zapravo se najviše bavi njihovim spašavanjem i zbrinjavanjem na Mediteranu“. Hrvatska treba sudjelovati u akcijama spašavanja izbjeglica, no osobno bih bio sretniji da se bavimo njihovim odvraćanjem od nezakonitog prelaska granica, kaže Stipo Mlinarić (DP), dok Hrvoje Zekanović (HS) dodaje da problem nelegalnih migracija neće stati.</p><p>Kad će vojska zaštititi sigurnost građana od ulaska migranata i Jadran da nam strane flote ne rade ekocid? upitao je Miro Bulj (Most).</p><p> Mlinarić predlaže i da se u Saboru otvori žurna rasprava koja bi artikulirala jasnu strategiju radi konkretnih mjera UN-a NATO i EU u svrhu sveopće stabilizacije na prostoru BiH.</p><p>Zastupnici su suglasni da HV razmjenom iskustava i znanja treba pridonijeti svom jačanju, ali i jačanju gospodarstva kroz vojnu industriju. Treba kapitalizirati iskustva, što bi te operacije mogle značiti za naše gospodarstvo, kazao je <strong>Miroslav Tuđma</strong>n (HDZ).</p><h2>Izvješće o operaciji u Afganistanu</h2><p>Klubovi SDP-a i ZLB istaknuli su kako Sabor zaslužuje izvješće o mirovnoj operaciji u Afganistanu. Tamo je bilo angažirano preko 550 ljudi, ne znamo kako je misija završila, koji su joj efekti, kaže <strong>Franko Vidović</strong> (SDP), s kojim se suglasila <strong>Rada Borić </strong>(ZLB).</p><p> Dat ćemo izvješće, u skladu s propisima, odgovorio je Jakup.</p><p> U operaciji KFOR trenutno je raspoređen 33. hrvatski kontingent sa 36 pripadnika OSRH i dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva (HRZ), predlaže se da se 2021. i 2022. godine kontigent poveća na do 150 pripadnika.</p><p> Oružane snage RH sudjelovale su u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u 2018., 2019. i 2020. godine sa po 33 pripadnika i brodom Hrvatske ratne mornarice (HRM), sada se predlaže upućivanje do 35 pripadnika brodom HRM.</p><p> U Borbenoj skupini u Poljskoj trenutno je raspoređen šesti hrvatski kontingent sa 80 pripadnika, prijedlog je da se i iduće godine uputi do 90 pripadnika.</p><p> Prijedlog je i da se u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 tijekom 2021. i 2022. uputi do pet pripadnika OSRH. </p><p> Hrvatska u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ sudjeluje od 2009., prijedlog je da se nastavi pružati podršku angažmanu Europske unije u toj operaciji sudjelovanjem do 25 pripadnika OSRH u 2021. i 2022. godini.</p><p> Pripadnici OSRH u prošloj i ovoj godini sudjelovali su u tri operacije potpore miru UN-a na području Azije, Afrike i Bliskog istoka, i to u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP), u Zapadnoj Sahari (MINURSO) i u Libanonu (UNFFIL). Namjera je da Hrvatska i dalje zadrži svoju prisutnost i vidljivost u tim operacijama na način da se u te operacije u idućoj i 2022. sveukupno uputi do 17 pripadnika OSRH.</p>