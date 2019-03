'Sabor mora postati ozbiljniji i odgovorniji, a ne dio estrade'

Na tematskoj konferenciji Večernjeg lista 'Hrvatska kakvu trebamo - dvije godine poslije' predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da je za budućnost Hrvatske potrebno sinergijsko djelovanje svih javnih aktera; da bi Sabor trebao postati odgovorniji i ozbiljniji, te da tome mogu doprinijeti i sami novinari dajući prednost i pozornost stručnim i odgovornim zastupnicima.

Uoči stručnih izlaganja i panel diskusija o budućnosti Hrvatske, Jandroković se u Hotelu Esplanade osvrnuo na projekciju Hrvatske u budućnosti te je rekao da je konferencija 'Hrvatska kakvu trebamo' dotaknula najvažnije teme o kojima se mora promišljati i razgovarati. Kazao je da se svijet dramatično promijenio od vremena kada je Hrvatska postala nezavisna država.

- To svakako moramo imati na umu kada razmišljamo o budućnosti Hrvatske. Izazovi i prijetnje s kojima se danas suočavamo opasnije su, složenije, kompleksinije nego ikada u ovih 30 godina - dodao je Jandroković.

Ocijenio je da multilateralizam kakav je do sada bio više ne postoji te da Hrvatska treba tražiti svoju paradigmu razvoja i napretka.

- Nema više modela koji možemo slijediti i kopirati, nema više velike Europske unije i NATO saveza koji će nam udarati ritam i davati smjer, mi ćemo biti onakvi kakvi sami sebe definiramo - izjavio je obraćajući se okupljenim stručnjacima na konferenciji.

Naglašavajući važnost sinergijskog učinka, Jandroković je rekao da je politika samo jedan od centara moći te da postoje vanjski i unutarnji čimbenici koji utječu na razvoj društva.

'Sabor je postao mjesto koje zabavlja, dio estrade'

Kazao je da konferencija postavlja medije u poziciji suodgovornih čimbenika hrvatskoga društva. Kao predsjednik Sabora, ocijenio je da se Hrvatski sabor mora mijenjati i u budućnosti postati parlament koji je odgovorniji, ozbiljniji i odgovara na izazove vremena.

- Mi umjesto toga imamo Sabor koji je postao mjesto koje zabavlja, mjesto koje je dio estrade, mjesto koje simplificira probleme s kojima se hrvatsko društvo suočava. Ali i novinari sudjeluju u toj estradizaciji - zaključio je i dodao da prednost uvijek treba dati onima koji su odgovorni i stručni.

- Često me pitaju kada ćemo izaći iz okvira gdje je Sabor postao mjesto koje zabavlja. Moj je odgovor u onom trenutku da će mediji početi davati više pozornosti onim zastupnicima koji se pripremaju, koji govore o sadržaju, koji ulaze u dubinu problema s kojim se suočavamo, a kada u drugi plan odu oni koji egzibicijom, atrakcijom, ako treba i klevetom te uvredom, dolaze u prvi plan - rekao je.

Dodao je i da si velike zemlje možda i mogu priuštiti estradizaciju, no da male zemlje poput Hrvatske nemaju pravo za to, jer kada to čine, postaju slabe i neozbiljne.