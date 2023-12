Habijan novi ministar, SDP napustio glasanje: 'Ne želimo sudjelovati, hvala i doviđenja'

Premijer Andrej Plenković predstavio je jutros na sjednici dva Odbora svog saborskog zastupnika Damira Habijana kao novog ministra gospodarstva, održivog razvoja i zaštite okoliša, koji na čelo ovog mega resora dolazi kao nasljednik ekspresno smijenjenog Davora Filipovića.

Šest sati trajala je sjednica, koja se u momentima pretvorila u žustru raspravu između oporbe i premijera te njegove stranačke mašinerije kada ju je on napustio.

Kako bi odmah i popunili čelno mjesto u Ministarstvu gospodarstva, vladajući su nakon saslušanja Habijana pred Odborom sazvali i izvanrednu sjednicu Sabora, obzirom da je redovna završila prošlog tjedna u petak 15. prosinca.

Zastupnici su iz Male vijećnice prešli u plenarnu dvoranu, a prije izglasavanja povjerenja novom ministru svaki je Klub još iskoristio priliku stati za govornicu kako bi rekao još koju o aktualnoj temi, posljednjoj aferi zbog koje se i bira novi ministar. Ni to nije prošlo bez žestokog prepucavanja HDZ-ovaca i mostovaca.

Prije glasanja još malo uzavrelih strasti

Kad su ispucali i to, oporbenjaci su nanizali i zahtjeve za stankom.

- Prije tjedan dana saznali smo da dužnosnik jednog ministarstva, za pretpostaviti je da uz znanje ministra, dogovora s jednom medijskom kućom isplatu novca, a da mu oni daju natrag 50 posto. Imamo klasični modus operandi izvlačenja novca iz države i fondova EU i utjecaj na medije kako će pisati o političari. I umjesto da kažemo dosta, mi danas glasamo za novog ministra koji s gospodarstvom nema veze. Mi u tome sudjelovati nećemo. Hvala i doviđenja - poručio je SDP-ov Peđa Grbin.

Mostova Marija Selak Raspudić, također, je još jednom ukazala na to zašto bi se Sabor trebao raspustiti i ići na nove izbore.

- HDZ je koruptivan režim, maligan. Na aferi Mreža vidjeli smo da HDZ plaća medije i to s našim javnim novcem i time utječe na ishod sljedećih izbora. Taj Plenković, AP, ima vlast još neko vrijeme, ali više nema legitimitet nakon smjene 30 ministara. On je od danas ne-premijer - poručila je i zastupnica Stranke s imenonom i prezimenom Dalija Orešković.

Uzalud se bira treći ministar gospodarstva, naglasila je zastupnica Možemo Sandra Benčić.

- Trebali smo se sastati kako bismo se raspustili i išli na nove izbore. Ova afera zarobljavanja medija samo je jedan krak afere plin za cent. Jalov vam je pokušaj da prebacite odgovornost na druge stranke - poručila je HDZ-ovcima.

Tko je još uzeo novac iz proračuna i strpao u svoj džep, pita se zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.

- Ne vjerujemo da je Lovrinčević jedini - dodala je.

Nadu da Habijan ne voli pekmez izrazio je IDS-ov Emil Daus.

- Srećom, ostalo je još malo vremena do izbora kada će građani reći laku noć autokraciji i dobro jutro demokraciji - poručio je.

Suverenist Marijan Pavliček zapljeskao je HDZ-ovcima kako bi im čestitao što već 30. put glasaju za novog ministra.

- Čestitam i Habijanu, pravniku po struci, koji se usudio prihvatiti poziciju nekoliko mjeseci pred izbore, očigledno kako bi samo zatvorio tu rupu iz koje curi na sve strajne. Premijer smjenjuje ministra jer je njegov savjetnik bio koruptivan, ali on sam ne želi preuzeti odgovornost za smjenu njih 30, ali vjerujem da je na idućim izborima tome kraj - rekao je.

Damir Bajs, zastupnik Kluba Fokusa, Reformista i nezavisnih, istaknuo je kako je Habijan tako ekspresno predložen za novog ministra samo kako bi potopio aferu Mreža.

- Zadnja afera je zapravo razotkrila da smo mi zarobljena država, mi smo taoci interesnih skupina, to je država u kojoj nekima novac pada s neba, a drugi kopaju po kontejnerima - rekao je Socijaldemokrata Domagoj Hajduković nabrojavši sve ranije HDZ-ove afere.

- Za četiri dana bit će punih osam godina kako je Plenković obećao da će INA-u vratiti u hrvatske ruke. Ne samo da se to nije dogodilo, nego su u međuvremenu isporučili naftu na preradu u Mađarsku, zatvorili rafineriju Sisak i ostavili stotine obitelji bez prihoda, afere se sustavno gomilaju pa i danas smo ovdje kako bi vladajuća većina podigla ruke za novog ministra. Kao što su to učinili 30 puta do sada, tako će prvom prilikom i novom ministru Habijanu okrenuti leđa - poručio je zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar.

Nakon nove runde prepucavanja zastupnici, oni vladajući, su potvrdili Habijana za novog ministra. 77 zastupnika glasalo je za, 33 protiv dok je jedan bio suzdržan. Obzirom da mu još nisu našli zamjenu, Habijan je morao glasati sam za sebe, a odmah je i prisegnuo.

