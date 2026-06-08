Sabor ovaj tjedan raspravlja o kaznama za neprijavljeni rad

Saborski zastupnici, nakon tjedan dana pauze, ovotjedno zasjedanje počinju u utorak raspravom o prijedlogu Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Novi Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Vlada je na donošenje u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, radi usklađivanja s izmjenama Zakona o strancima. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći puta u tri godine utvrdi neprijavljeni rad.

Kada je riječ o popisu poslodavaca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljen rad, tzv. crnoj listi, razdoblje javne objave skraćuje se sa šest na jednu godinu uz pooštravanje posljedica, a to je da poslodavci na 'crnoj listi' neće imati mogućnost koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja.

Isti dan zastupnici će raspraviti izviješće o broju birača upisanih u registar birača i broju birača po izbornim jedinicama za I. tromjesečje 2026. u kojem se navodi da je u odnosu na proteklo razdoblje praćenja kretanja broja birača u izbornim jedinicama zabilježeno smanjenje ukupnog broja registriranih birača s ukupno 3.609.130 birača na kraju III. tromjesečja 2025. na ukupno 3.601.578 birača na kraju I. tromjesečja 2026..

Pri tomu su sva zabilježena odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama u okviru zakonom dopuštenog raspona od plus minus pet posto od propisane osnove.

Zastupnici i o SLAPP tužbama, zaštiti potrošača, posredovanju u prometu nekretninama, obnovi prirode

Sabor će u srijedu raspraviti konačni prijedlog Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi EU Direktiva koja donosi zaštitu od očito neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka - strateških tužbi usmjerenih protiv javnog djelovanja (SLAPP).

Zakonom se žele ukloniti prepreke neometanom odvijanju građanskih postupaka i pritom pružiti zaštitu fizičkim i pravnim osobama uključenima u javno djelovanje u pitanjima od javnog interesa, kao što su novinari, izdavači, medijske organizacije, zviždači, borci za ljudska prava, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, sindikati, umjetnici, istraživači i članovi akademske zajednice.

Uspostavljaju se postupovna jamstva kojima se štite prava fizičkih i pravnih osoba protiv kojih je pokrenut zlonamjerni sudski postupak, a koja uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka, rano odbijanje tužbe, naknadu troškova postupka, novčane kazne i druge sankcije.

Zastupnici će raspraviti i konačni prijedlog izmjena Zakona o obveznim odnosima u koje se prenose dvije europske direktive – o odgovornosti za neispravan proizvod te o promicanju popravka robe, a sve kako bi se potaknulo potrošače da dulje koriste proizvod i time smanje otpad.

Iz perspektive potrošača posebno je važno što se proširuje krug odgovornih osoba. Naknada štete moći će se, osim od proizvođača, zahtijevati i od uvoznika, zastupnika proizvođača, dobavljača, pružatelja internetskih platformi.

Također, pred zastupnicima će se naći i konačni prijedlog izmjena Zakona o stečaju potrošača kojima se takvi predmeti prenose na trgovačke sudove radi rasterećenja općinskih sudova.

Parlament će u četvrtak raspraviti konačni prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se uspostavljaju precizniji mehanizmi nadzora, jasno se uređuju prava i obveze posrednika u prometu nekretnina i agenata posredovanja u prometu nekretnina, dok se istodobno osigurava odgovarajuća zaštita korisnika njihovih usluga. Također, raspravit će i konačni prijedlog Zakona o slobodnim zonama.

Radni tjedan zastupnici će završiti raspravom o konačnom prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe EU o obnovi prirode kojim se utvrđuju nadležna tijela i njihovi poslovi, uključujući nadležnost za izradu i donošenje Nacionalnog plana obnove, praćenje pokazatelja kojima se prate stanja vrsta i stanja stanišnih tipova, kao i njihova obnova, utvrđivanje zadovoljavajućih razina pokazatelja te nadležnosti za izvješćivanje o provedbi uredbe.

Glasovanja ovog tjedna neće biti.