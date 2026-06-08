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NOVI ZAKONI

Sabor ovaj tjedan raspravlja o kaznama za neprijavljeni rad

Piše HINA,
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Sabor ovaj tjedan raspravlja o kaznama za neprijavljeni rad
Zagreb: Sabor nije glasovao o novim sucima Ustavnog suda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnici će ovaj tjedan razmatrati paket zakonskih izmjena, uključujući veće kazne za poslodavce, zaštitu od SLAPP tužbi, reformu potrošačkog prava te obnovu prirode.

Saborski zastupnici, nakon tjedan dana pauze, ovotjedno zasjedanje počinju u utorak raspravom o prijedlogu Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Novi Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Vlada je na donošenje u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, radi usklađivanja s izmjenama Zakona o strancima. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći puta u tri godine utvrdi neprijavljeni rad.

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Kada je riječ o popisu poslodavaca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljen rad, tzv. crnoj listi, razdoblje javne objave skraćuje se sa šest na jednu godinu uz pooštravanje posljedica, a to je da poslodavci na 'crnoj listi' neće imati mogućnost koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja.

Isti dan zastupnici će raspraviti izviješće o broju birača upisanih u registar birača i broju birača po izbornim jedinicama za I. tromjesečje 2026. u kojem se navodi da je u odnosu na proteklo razdoblje praćenja kretanja broja birača u izbornim jedinicama zabilježeno smanjenje ukupnog broja registriranih birača s ukupno 3.609.130 birača na kraju III. tromjesečja 2025. na ukupno 3.601.578 birača na kraju I. tromjesečja 2026..

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Pri tomu su sva zabilježena odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama u okviru zakonom dopuštenog raspona od plus minus pet posto od propisane osnove.

Zastupnici i o SLAPP tužbama, zaštiti potrošača, posredovanju u prometu nekretninama, obnovi prirode

Sabor će u srijedu raspraviti konačni prijedlog Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi EU Direktiva koja donosi zaštitu od očito neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka - strateških tužbi usmjerenih protiv javnog djelovanja (SLAPP). 

Zakonom se žele ukloniti prepreke neometanom odvijanju građanskih postupaka i pritom pružiti zaštitu fizičkim i pravnim osobama uključenima u javno djelovanje u pitanjima od javnog interesa, kao što su novinari, izdavači, medijske organizacije, zviždači, borci za ljudska prava, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, sindikati, umjetnici, istraživači i članovi akademske zajednice. 

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Uspostavljaju se postupovna jamstva kojima se štite prava fizičkih i pravnih osoba protiv kojih je pokrenut zlonamjerni sudski postupak, a koja uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka, rano odbijanje tužbe, naknadu troškova postupka, novčane kazne i druge sankcije.

Zastupnici će raspraviti i konačni prijedlog izmjena Zakona o obveznim odnosima u koje se prenose dvije europske direktive – o odgovornosti za neispravan proizvod te o promicanju popravka robe, a sve kako bi se potaknulo potrošače da dulje koriste proizvod i time smanje otpad.

Iz perspektive potrošača posebno je važno što se proširuje krug odgovornih osoba. Naknada štete moći će se, osim od proizvođača, zahtijevati i od uvoznika, zastupnika proizvođača, dobavljača, pružatelja internetskih platformi.

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Također, pred zastupnicima će se naći i konačni prijedlog izmjena Zakona o stečaju potrošača kojima se takvi predmeti prenose na trgovačke sudove radi rasterećenja općinskih sudova. 

Parlament će u četvrtak raspraviti konačni prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se uspostavljaju precizniji mehanizmi nadzora, jasno se uređuju prava i obveze posrednika u prometu nekretnina i agenata posredovanja u prometu nekretnina, dok se istodobno osigurava odgovarajuća zaštita korisnika njihovih usluga. Također, raspravit će i konačni prijedlog Zakona o slobodnim zonama.

Radni tjedan zastupnici će završiti raspravom o konačnom prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe EU o obnovi prirode kojim se utvrđuju nadležna tijela i njihovi poslovi, uključujući nadležnost za izradu i donošenje Nacionalnog plana obnove, praćenje pokazatelja kojima se prate stanja vrsta i stanja stanišnih tipova, kao i njihova obnova, utvrđivanje zadovoljavajućih razina pokazatelja te nadležnosti za izvješćivanje o provedbi uredbe.

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