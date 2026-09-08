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NOVA SJEDNICA

Sabor počinje s radom 15. rujna, Jandroković najavio raspravu o izmjenama Poslovnika

Piše HINA,
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Sabor počinje s radom 15. rujna, Jandroković najavio raspravu o izmjenama Poslovnika
Zagreb: Sabor završio izvanrednu sjednicu, prijedlozi predsjednika nisu prihvaćeni | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Nova sjednica Hrvatskog sabora započinje 15. rujna s aktualnim prijepodnevom, a predsjednik Jandroković najavio je raspravu o izmjenama Poslovnika koje bi trebale ubrzati saborske rasprave i poboljšati njihovu dinamiku.

Nova, 12. sjednica Hrvatskog sabora počet će u utorak, 15. rujna, aktualnim prijepodnevnom i trajat će do kraja listopada, najavio je u utorak predsjednik Sabora Gordan Jandroković te dodao da će Sabor uskoro raspravljati i o dugo najavljivanim izmjenama Poslovnika. 

"Sveukupno imamo 140 točaka dnevnog reda, 117 je ostalo od prošle sjednice, nove točke su došle u međuvremenu, a sve one koje još dođu do 15-og će biti uvrštene u dnevni red", naveo je Jandroković te podsjetio da je Sabor za vrijeme ljetne stanke na koju su zastupnici otišli 15. srpnja zasjedao i izvanredno u kolovozu.

Tada su se zastupnici ponovno okupili na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, a zbog teme ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Jandroković očekuje da će ta tema dominirati i na početku nove sjednice koja počinje aktualnim prijepodnevom tijekom kojeg zastupnici postavljaju pitanja premijeru i članovima Vlade.  

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"Očekujemo iz Vlade da nam pošalju izmjene Kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i strože sankcije te, na određeni način, prevencija takvih događaja koje smo, nažalost, imali u Gospiću", ustvrdio je.

Sjednica će trajati do kraja listopada, najavio je Jandroković te rekao da će potom biti stanka nakon koje se kreće s novom, 13. sjednicom, koja će trajati do 15. prosinca, sukladno Ustavu.

Jandroković je poručio da je Predsjedništvo Sabora na današnjoj sjednici razgovaralo i o dugo najavljivanim izmjenama Poslovnika Hrvatskog sabora, a za koje ocjenjuje da će dinamizirati saborske rasprave. "Ovog smo se puta konkretno dogovorili da bi prijedloge poslali Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a vrlo brzo nakon toga bismo išli na plenarnu sjednicu", rekao je. 

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Izmjenama Poslovnika skratilo bi se vrijeme rasprava u ime klubova s 15 na 10 minuta, a pojedinačne rasprave s 10 na pet minuta, istaknuo je Jandroković. Najavio je uvođenje replika između klubova zastupnika te ukidanje mogućnosti repliciranja unutar istog Kluba jer je "besmisleno da istomišljenici jedni drugima repliciraju".

Uvodi se novina i kod traženja povrede Poslovnika, što se u većini slučajeva zloupotrebljavalo za dodatno repliciranje među zastupnicima. 

"Povreda Poslovnika više ne bi bila vezana za pojedinačnog zastupnika nego bi ju Klub mogao tražiti. U slučaju da je opravdana ne bi bilo sankcije, ali ako bi bila neopravdana, tada bi Klub dobio opomenu i mogao još jednom tražiti povredu Poslovnika, a ako bi i drugi puta bilo prekršeno pravilo, onda Klub više kroz taj dan ne bi mogao koristiti povredu Poslovnika", rekao je. 

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