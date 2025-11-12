Obavijesti

News

Komentari 0
UREDBA EU PARLAMENTA

Sabor u četvrtak raspravlja o Uredbi o transparentnom političkom oglašavanju

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Sabor u četvrtak raspravlja o Uredbi o transparentnom političkom oglašavanju
Zagreb: 8. sjednica Sabora počela aktualnim prijepodnevnom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sabor raspravlja o novim pravilima za političke oglase i izmjenama Zakona o parničnom postupku. SDP predlaže Nacionalni dan jednakih plaća. Drama u saborskim klupama se nastavlja

Sabor će u četvrtak raspravljati o Uredbi Europskog parlamenta o transparentnosti u političkom oglašavanju, koja pružateljima usluga političkog oglašavanja propisuje obvezu da u svakom takvom oglasu jasno naznače kako je riječ o političkom oglasu te navedu podatke sponzora.

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju stupila je na snagu 9. travnja 2024., a glavnina njezinih odredbi primjenjuje se od 10. listopada 2025. Njezinim donošenjem, Hrvatska se usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije.

Uredba se u prvom redu primjenjuje na usluge političkog oglašavanja koje se uz naplatu obavljaju na unutarnjem tržištu Europske unije, neovisno o tome je li takvo oglašavanje usmjereno na područje jedne ili više država članica te bez obzira na domicil pružatelja takvih usluga.

(NE)RAVNOPRAVNOST U Saboru je 49 zastupnica, ravnomjerna zastupljenost u samo 4 od 30 odbora
U Saboru je 49 zastupnica, ravnomjerna zastupljenost u samo 4 od 30 odbora

Pružateljima usluga političkog oglašavanja, koji imaju svojstvo izdavača političkog oglasa, propisana je dužnost u svakom takvom oglasu jasno naznačiti da je riječ o političkom oglasu te navesti podatke sponzora i druge podatke koje omogućuju bolje razumijevanje konteksta oglasa i njegovih ciljeva.

Glede dopuštenih tehnika ciljanja ili isporuka takvih oglasa na internetu, propisana su posebna pravila u skladu s pravnom stečevinom u području zaštite osobnih podataka.

Nakon toga, na dnevnom je redu Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

TAOCI NASILJA Od ZDS u Bogovićevoj do terora u Splitu: Ovako se duh ustaštva mjesecima puštao iz boce
Od ZDS u Bogovićevoj do terora u Splitu: Ovako se duh ustaštva mjesecima puštao iz boce

U njemu se, između ostalog, dodatno uređuje prošireno vijeće od trinaest sudaca Vrhovnog suda RH tako što se propisuje sastav proširenog vijeća, tko vijeću predsjedava, kao i to da će se o prepuštanju sudske odluke proširenom vijeću i o sastavu tog vijeća stranke obavijestiti najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice proširenog vijeća.

Na kraju, saborski zastupnici će raspraviti prijedlog Kluba zastupnika SDP-a o proglašenju 15.studenoga Nacionalnim danom jednakih plaća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025