Sabor u četvrtak raspravlja o Uredbi o transparentnom političkom oglašavanju

Sabor će u četvrtak raspravljati o Uredbi Europskog parlamenta o transparentnosti u političkom oglašavanju, koja pružateljima usluga političkog oglašavanja propisuje obvezu da u svakom takvom oglasu jasno naznače kako je riječ o političkom oglasu te navedu podatke sponzora.

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju stupila je na snagu 9. travnja 2024., a glavnina njezinih odredbi primjenjuje se od 10. listopada 2025. Njezinim donošenjem, Hrvatska se usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije.

Uredba se u prvom redu primjenjuje na usluge političkog oglašavanja koje se uz naplatu obavljaju na unutarnjem tržištu Europske unije, neovisno o tome je li takvo oglašavanje usmjereno na područje jedne ili više država članica te bez obzira na domicil pružatelja takvih usluga.

Pružateljima usluga političkog oglašavanja, koji imaju svojstvo izdavača političkog oglasa, propisana je dužnost u svakom takvom oglasu jasno naznačiti da je riječ o političkom oglasu te navesti podatke sponzora i druge podatke koje omogućuju bolje razumijevanje konteksta oglasa i njegovih ciljeva.

Glede dopuštenih tehnika ciljanja ili isporuka takvih oglasa na internetu, propisana su posebna pravila u skladu s pravnom stečevinom u području zaštite osobnih podataka.

Nakon toga, na dnevnom je redu Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

U njemu se, između ostalog, dodatno uređuje prošireno vijeće od trinaest sudaca Vrhovnog suda RH tako što se propisuje sastav proširenog vijeća, tko vijeću predsjedava, kao i to da će se o prepuštanju sudske odluke proširenom vijeću i o sastavu tog vijeća stranke obavijestiti najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice proširenog vijeća.

Na kraju, saborski zastupnici će raspraviti prijedlog Kluba zastupnika SDP-a o proglašenju 15.studenoga Nacionalnim danom jednakih plaća.