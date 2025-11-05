Od ZDS u Bogovićevoj do terora u Splitu: Ovako se duh ustaštva mjesecima puštao iz boce

Ustavni sud jasno se odredio. Pozdrav "Za dom spremni" je ustaški pozdrav NDH i kao takav je protuustavan. No od Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, skupine koju je svojedobno okupio premijer Andrej Plenković, dobili smo dokument prema kojem je "ZDS protuustavan, ali iznimno dopušten", iako ni jedno vijeće i njegove preporuke ne mogu i ne smiju biti iznad Ustavnog suda. Sporni pozdrav desetljećima je izazivao veliku polarizaciju društva. Dio ga percipira kroz prizmu domoljublja, posebno u kontekstu Domovinskog rata i postrojbi HOS-a, dok ga drugi dio vidi kao simbol totalitarizma. U posljednje vrijeme situacija je eskalirala, a incident u Splitu samo je posljedica do sada selektivnih reakcija institucija.

Iako je ZDS dopušten u komemorativne svrhe, često u javnom prostoru svjedočimo njegovoj zloupotrebi, ali ne i adekvatnim pravnim sankcijama. Kontroverzni bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a, Marko Skejo, oslobođen je krivnje za izvikivanje ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u Kninu. Prekršajni postupak protiv njega pokrenula je policija, ali ga je Visoki prekršajni sud oslobodio. Sud je odluku obrazložio time da je Skejo bio zapovjednik jedne postrojbe HOS-a, čiji je dio grba i pozdrav "Za dom spremni" te da je odavao počast poginulim suborcima, a to sud smatra iznimkom u kojoj je dozvoljeno koristiti sporni pozdrav. Skandiranje ovoga pokliča često se čuje i na nogometnim stadionima.

Koncerti Marka Perkovića Thompsona, osobito pjesma "Bojna Čavoglave", redovito uključuju ZDS, a prijave rijetko rezultiraju kaznama. Prije Thompsonova megakoncerta u Zagrebu, na koji je stiglo 500.000 građana, u Bogovićevoj ulici su okupljeni obožavatelji pjevača pjevali ustašku budnicu. Na javnoj televiziji te večeri mladić je u kameru javne televizije urlao "Za dom spremni", zbog čega je prekršajno prijavljen. No nepravomoćno je oslobođen.

- U konkretnom slučaju, u radosnom iščekivanju koncerta Marka Perkovića Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog, izrečene su riječi 'Za dom spremni' u eter prilikom javljanja uživo. Time nije narušen javni red i mir građana niti je to predstavljalo manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti - stoji u obrazloženju sutkinje Mirele Prstec Batarelo, koja je navela da je koncert protekao radosno i u miru bez incidenata.

Pravomoćni rasplet ovoga slučaja se čeka, jer je na presudu uložena žalba. Inače, spomenuta sutkinja je supruga Vice Batarela, predsjednika ultrakonzervativne udruge Vigilare.

Sporni pozdrav mogao se čuti i u Saboru. Zastupnik Mosta, Miro Bulj, u srpnju ove godine svoj slobodni govor završio je spornim pozdravom. Izazvao je niz reakcija, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao ga je da ne provocira. Naveo je tad da taj pozdrav ima dvostruku konotaciju, jednu vezanu za NDH, koja je neprihvatljiva i podložna osudi i sankcijama, te drugu povezanu s Domovinskim ratom, HOS-om i njegovim grbom, različitim komemoracijama i obilježavanjima godišnjica, gdje je taj pozdrav prihvatljiv. Isto tako, u pjesmi "Bojna Čavoglave" odlukom suda taj poklič se može koristiti, rekao je.

- Sad ste izgovorili poklič ZDS izvan tog konteksta, ovo nije komemoracija niti obilježavanje godišnjica HOS-a, vi niste Thompson, a ne izgledate mi ni kao ustaša. Dakle, vi jednostavno provocirate - reagirao je Jandroković te poručio Bulju da tako radi štetu Hrvatskom saboru i Republici Hrvatskoj za malo političkih bodova.

I zastupnik Damir Biloglav iz stranke DOMiNO je sa saborske govornice pozdravio "Za dom spremni", no osude toga nije bilo iako su neki zastupnici zatražili reakciju.

Nastavilo se i u kolovozu, kad je skupina branitelja u Benkovcu prosvjedovala zbog festivala "Nosi se" što je rezultiralo otkazivanjem predstave. I tom prilikom, među ostalim, uzvikivalo se "Za dom spremni". Primjeri uporabe ZDS-a u posljednje vrijeme pokazuju obrazac tolerancije kad je u pitanju uzvikivanje spornog pozdrava. Primjeri iz Sabora, pravosuđa, sporta i kulturnih događaja potvrđuju da se, iako postoji deklarativna osuda, u stvarnosti ZDS i dalje javno koristi, a to prolazi gotovo bez posljedica. Podjelama u društvu ne pridonose ni okrugli stolovi poput onoga o Jasenovcu koji je organiziran u Saboru, kojim su pridonijeli revizionizmu i rehabilitiranju NDH i ustaša.

Hrvatska se konačno mora prema spornom pozdravu odrediti unutar ustavnih okvira. Njegova uporaba u javnom prostoru mora biti dosljedno sankcionirana, bez iznimki ili kompromisa. Tek kad institucije, a posebno se to odnosi na pravosuđe, počnu sustavno provoditi zakonske odredbe i jasno reagirati na svaki pokušaj normalizacije ustaških simbola, društvo može potvrditi svoju predanost demokratskim vrijednostima, zaštiti manjina i vladavini prava.

Knin: Marko Skejo položio vijenac ispred Spomenika hrvatske pobjede “Oluja '95“ | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Zagreb: Izjava za medije Damira Biloglava (DOMiNO) prije sjednice Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

