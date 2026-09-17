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Sabor u petak o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a

Piše HINA,
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Sabor u petak o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a
Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Hrvatski sabor u petak će raspraviti ključne zakonske prijedloge koji će omogućiti izbjegavanje dvostrukog oporezivanja s SAD-om, a time i potaknuti bolju ekonomsku suradnju između dviju zemalja.

Hrvatski sabor u petak će raspraviti konačan prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Vlade RH i Vlade SAD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak i pripadajući protokol, kojim se konvencija dopunjuje i mijenja.

Konvencija je potpisana u Washingtonu 7. prosinca 2022., a s obzirom na to da je američka strana smatrala kako je odredba o načinu oslobođenja od dvostrukog oporezivanja iz ranijih američkih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja bila povoljnija za američke poduzetnike od odgovarajuće odredbe sadržane u potpisanoj konvenciji, u Dubrovniku je 28. travnja 2026. potpisan protokol, piše u prijedlogu zakona.

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Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić je istaknuo da na sjednici Vlade da će se stupanjem na snagu konvencije i protokola intenzivirati postojeća suradnja između Hrvatske i SAD-a te potaknuti nova. "Vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanja uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga", izjavio je.

Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i SAD, te će nakon toga početi primjena novih pravila.

Zastupnici će raspraviti i prijedlog zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u vrijeme kada Sabor ne zasjeda. "Njime je Vlada ovlaštena uredbama uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema samom Ustavu RH može uređivati samo Hrvatski sabor“, objasnio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na sjednici Vlade.

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