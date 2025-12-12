U Saboru moraju 'potegnuti' oko 300 amandmana, glasanje u ponedjeljak pa svi na odmor

Pretposljednjeg radnog dana u ovoj godini, u petak, Hrvatski sabor će se baviti samo jednom temom, izjašnjavanjem o 300-tinjak amandmana na tri 'Bačićeva zakona', odnosno zakone o gradnji, o prostornom uređenju i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Zbog brojnosti amandmana, o kojima bi izjašnjavanje moglo potrajati cijeli petak, predsjednik Sabora Gordan Jandroković izmijenio je raniji plan rada, dva zakona, koje je sutra kanio raspraviti, prebacio je za prvu sjednicu nakon zimske stanke, dakle za sredinu siječnja.

Jedan od njih je konačan prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Najviše amandmana podnijeto je na Zakon o prostornom uređenju, sam SDP ih je podnio 250, tražeći, stavak po stavak, brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona.

Možemo! nije podnio niti jedan amandman na 'Bačićeve zakone', jer ih smatra "nepopravljivima" pa će uputiti zaključak da se povuku iz procedure.

Nezavisna Marija Selak Raspudić na Zakon o prostornom uređenju podnijela je 14 amandmana, a Klub IDS-a pet. Vladajući Predrag Štromar (HNS) i HDZ podnijeli su tri, odnosno 11 amandmana.

HDZ je jedan amandman podnio i na Zakon o gradnji, na koji su iz oporbe podnesena tri, sve ih je podnio Dubravko Bilić (NPS). Dva su amandmana Odbora za zakonodavstvo, od kojih jedan jedini na Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

O tri zakona zastupnici su raspravljali cijelu srijedu i četvrtak do 1, 30 sati, pri čemu je oporba ustrajala da ih treba povući iz procedure ili barem uputiti u treće čitanje. Vladajući se s tim nisu složili te su poručili kako za povlačenjem nema potrebe jer su zakoni kvalitetni i dižu letvicu očuvanja prostora.

O tim, ali i drugim raspravljenim zakonima, Hrvatski sabor će glasovati u ponedjeljak, 15. prosinca, nakon čega će zastupnici otići na jednomjesečnu stanku, do sredine siječnja iduće godine.