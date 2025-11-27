Šincek u obrani optužio Andriju Mikulića za primanje mita! Evo što se sve događalo u slučaju

Kako 24sata ekskluzivno doznaje, uhićeni Josip Šincek, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću, na sudu je teretio upravo sad smijenjenog glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića!

Prema informacijama 24sata, Šincek i Mikulić su se sastali barem dva puta u jednoj pivnici u Gospiću, a sam Šincek, kako neslužbeno doznajemo, tereti Mikulića da je od njega tražio pola milijuna eura mita kako bi ga inspekcija pustila na miru da i dalje nezakonito zbrinjava otpad. Šincek taj novac navodno nije imao, a oba puta nakon sastanka s Mikulićem, Šincekovoj tvrtki bi se ukinula dozvola za raspolaganje otpadom.

Što se to zapravo dogodilo u Gospiću?

Bračni par Josip i Monika Šincek još od veljače su u istražnom zatvoru jer su prema Europolu, Uskoku i hrvatskoj policiji, mljeli i nepropisno odlagali opasni i plastični otpad. Preciznije, 35.000 tona takvog otpada. Za to su, uz njih uhićeni pa pušteni Franciska Dodić, Antonija Bauk - djevojka brata Monike Šincek te Monikin otac Mileta Stevanović i još dva muškarca. Na teret im se stavlja da su se pod vodstvom Josipa Šinceka udružili u zločinačko udruženje. Iako je Šincek znao da nemaju važeće dozvole za deponiranje ikakvog otpada, navodno su uvezli 35.000 tona plastičnog i mješovitog otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke, te preuzeli medicinski otpad iz Hrvatske. Taj otpad su, prema Uskoku, policiji i Europolu, mljeli te zakapali i razasuli na tri lokacije u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu. Dio su pomiješali s betonom i izlili u betonske ploče. Zanimljivo je da je Andriju Mikulića i Josipa Šinceka upoznao upravo zlatar Paško Dodić, suprug Franciske Dodić.

Stavljali razliku u džep

Kad je u pitanju Benkovac, riječ je o zemljištu kamenoloma za koji nikad nije postojala dozvola za odlaganje otpada. Zemljište veličine 45.000 kvadrata je u vlasništvu zlatara Paška Dodića, Franciskina supruga, no njega se u ovom slučaju ne spominje. Dozvole za Gospić i Varaždin su bile izdane, za neopasni otpad, ali ih je oba puta ukinuo Državni inspektorat. U Gospiću je bila tvornica PPK Velebit, na 50.000 kvadrata, sa silosima. Kako više nije bilo kapaciteta za odlaganje, raskrčili su dio šume. Riječ je o teško razgradivoj plastici i medicinskom otpadu, pa je šteta za okoliš nemjerljiva, tu više ne raste ni drveće niti se mogu uzgajati voće i povrće. Na zemljištu u Varaždinu, koji nije njihov nego su bili u zakupu, porušili su nešto hangara. Europol je bračni par Šincek detektirao kao 'visoko vrijedne mete', a Uskok Šinceka kao mozak operacije.

Navodno ih je organizirao na način da su falsificirali dokumentaciju kako bi nesmetano nastavio uvoziti otpad, pa su tako opasni otpad i plastiku navodili kao reciklažni materijal.

- Kriminalna skupina je iskoristila činjenicu da su troškovi odlaganja otpada visoki, pogotovo za opasni otpad. U ovom slučaju, javljali su se na natječaje u Italiji i dobivali ih jer su nudili puno manju cijenu nego drugi ponuđači. Nakon što bi dobili poslove, prevozili su otpad bez da su ga prvo tretirali kako treba u Hrvatsku. Kako bi izbjegli da hrvatske vlasti išta znaju, lažirali su dokumentaciju po kojoj je Hrvatska pristala da uvezu taj otpad. Označivali su ga ka otpad koji ide samo na reciklažu. Potom su ga, bez da su ga obradili kako treba tak da ne šteti okolišu, zakopali i razasuli i u džep stavili novac kojeg je inače potrebno uložiti u pravilno skladištenje - piše Europol.

Šincekova tvrtka, sad u stečaju, se inače bavila preradom otpada u građevinski materijal, i inače su uvozili otpad kao sirovinu, pa dugo nikome nije bilo sumnjivo što rade. 35.000 tona je, prema policiji, uvezeno u 1.750 pošiljki od po 20 tona. Inspekcija zaštite okoliša je proučavala dokumentaciju pa su otkrili da su unosili netočne podatke o obradi i putovanju otpada. Monika Šincek i Franciska Dodić su vlasnice tvrtke Izoxeco koja je sudjelovala u 'operaciji' s Tipos Resurs d.o.o u vlasništvu Šincekovih i još dvije tvrtke. Svatko od njih, kako se sumnja, je dogovarao i koordinirao radnike koji su prevozili i zatrpavali otpad zemljom i šljunkom. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Dodićka je tako navodno 'zaradila' 120.000 eura.

Šincekovi, prema Uskoku, oko 466 tisuća eura, a ostatak oko pola milijuna eura. Europol pak tvrdi da su samo na otpadu 'digli' 4 milijuna eura. No uz naknade koje su nezakonito uzimali za zbrinjavanje otpada od dobavljača, navodno su varali i na porezu, carinama, poreznim prijavama, porezu na dobit, za što je Porezna uprava podnijela Uskoku kaznenu prijavu protiv osumnjičenih. Tvrtke su si međusobno ispostavljale lažne račune kako bi umanjili PDV. Kroz to su utajili oko 95.000 eura poreza. Novac stečen nezakonitim putem su morali nekako oprati pa su kroz lažne fakture, ulaganja i pozajmice oprali oko 350.000 eura.

Ekskluzivne snimke

Analizirali smo i objavili 90 snimki i fotografija koje su dostavljene u redakciju 24sata. Na njima se, kako smo utvrdili, vidi kako su Šinceki odlagali opasni plastični i medicinski otpad i u prostor silosa PPK Velebit, ali i na lokalno gradsko odlagalište otpada. Zbog tih snimki, prema saznanjima 24sata, došlo je i do proširenja istrage. Možete ih pogledati OVDJE.

Uhićen djelatnik Županije

U lipnju ove godine, uhićen je i Jerko Kostelac, dugogodišnji zaposlenik Ličko-senjske županije. On je bio savjetnik za zaštitu okoliša i prirode u Ličko-senjskoj županiji koji je Tipos resursu, tvrtki Josipa i Monike Šincek, izdavao dozvole za gospodarenje otpadom u Gospiću.