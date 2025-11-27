Obavijesti

News

Komentari 6
IMOVINSKA KARTICA

Što sve ima Mikulić? Puške, pištolji, kuća na moru, dionice Dalekovoda, plaća od 4257 eura

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Što sve ima Mikulić? Puške, pištolji, kuća na moru, dionice Dalekovoda, plaća od 4257 eura
Foto: PIXSELL/

O sebi je uvijek imao samo najljepše riječi pa je u prosincu 2016. izjavio sljedeće: "Vrlo sam principijelan čovjek. Legitimno je, kada ste prvi čovjek organizacije, da vas određene funkcije zanimaju".

Smijenjeni HDZ-ov Andrija Mikulić kojeg je premijer Andrej Plenković u četvrtak u poslijepodnevnim satima razriješio s čela Državnog inspektorata, prema podacima iz imovinske kartice ima mjesečnu plaću od 4257,96 eura. Posjeduje kuću s okućnicom u Malinskoj od 867 kvadrata, koju je stekao nasljedstvom, a procijenio ju je na 411.440,71 eura.

Vlasnik je motocikla Piaggio Beverly vrijednog 4870,93 eura. U imovinskoj kartici, kao strastveni lovac stavio je pozamašan popis vatrenog oružja pa tako posjeduje pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava koju je procijenio na 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, Lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura, lovački izvlakač od 600 eura. 

DOZNAJEMO Šincek u obrani optužio Andriju Mikulića za primanje mita! Evo što se sve događalo u slučaju
Šincek u obrani optužio Andriju Mikulića za primanje mita! Evo što se sve događalo u slučaju

Mikulić ima i 23 dionice u tvrtki Dalekovod d.d, a vrijednost jedne te dionice procijenjena je na 222,97 eura. Glavni državni inspektor je i nasljedstvom uspio uštedjeti 1300 eura. 

Prije nego što je 2019. godine došao na čelo Državnog inspektorata, Mikulić je obnašao dužnost predsjednika zagrebačke Gradske skupštine i zagrebačke organizacije HDZ-a.

Član HDZ-a od devedesetih

Mikulić je rođen u Zagrebu 1969. godine, diplomirao je 1994. geotehniku na Rudarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2006. i doktorirao. 

VELIKO ČIŠĆENJE Plenković smijenio sedam šefova uprava državnih tvrtki, razriješili i Andriju Mikulića
Plenković smijenio sedam šefova uprava državnih tvrtki, razriješili i Andriju Mikulića

Mikulić je član HDZ-a od devedesetih godina prošlog stoljeća te je obavljao više različitih funkcija u zagrebačkom HDZ-u, sve dok u vrijeme Karamarkova vođenja stranke 2012. godine nije isplivao do pozicije predsjednika Gradskog odbora HDZ-a u Zagrebu. On je 2006. imenovan predsjednikom Povjerenstva vlade Republike Hrvatske za suzbijanje sive ekonomije. Bio je i predsjednik Nadzornog odbora HŽ Infrastrukture i HŽ Carga.

Kao čelnik zagrebačke organizacije HDZ-a u Zagrebu, Mikulić nikad nije ostvario zapažen uspjeh. Na izborima 2013. zagrebački HDZ je za gradonačelnicu kandidirao Margaretu Mađerić, koja je u prvom krugu osvojila jednoznamenkast broj glasova.

Na sljedećim izborima je novi predsjednik HDZ-a Andrej Plenković za HDZ-ova gradonačelničkog kandidata nametnuo Dragu Prgometa, koji je također doživio lš rezultat na izborima. Stranačka je lista HDZ-a u Zagrebu, otkako Mikulić vodi Gradski odbor stranke, osvojila 14 posto (2013.) i 12 posto (2017.) glasova, no iako su to sve slabiji rezultati i poniženje, predsjednik gradske organizacije je ostao isti. U međuvremenu je uspio u jednom trenutku postati i saborski zastupnik HDZ-a.

EKSKLUZIVNO Neviđena čistka u državnim tvrtkama, uhićuju i glavnog inspektora. Stižu novi detalji!
Neviđena čistka u državnim tvrtkama, uhićuju i glavnog inspektora. Stižu novi detalji!

O sebi je uvijek imao samo najljepše riječi pa je u intervju na N1 televiziji u prosincu 2016. izjavio sljedeće: "Vrlo sam principijelan čovjek. Legitimno je, kada ste prvi čovjek organizacije, da vas određene funkcije zanimaju. Odredio sam se za lokalnu politiku. Ako me stranka i članstvo izaberu, bit će mi čast povesti HDZ u pobjedu na lokalnim izborima."
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025