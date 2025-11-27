Što sve ima Mikulić? Puške, pištolji, kuća na moru, dionice Dalekovoda, plaća od 4257 eura

Smijenjeni HDZ-ov Andrija Mikulić kojeg je premijer Andrej Plenković u četvrtak u poslijepodnevnim satima razriješio s čela Državnog inspektorata, prema podacima iz imovinske kartice ima mjesečnu plaću od 4257,96 eura. Posjeduje kuću s okućnicom u Malinskoj od 867 kvadrata, koju je stekao nasljedstvom, a procijenio ju je na 411.440,71 eura.

Vlasnik je motocikla Piaggio Beverly vrijednog 4870,93 eura. U imovinskoj kartici, kao strastveni lovac stavio je pozamašan popis vatrenog oružja pa tako posjeduje pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava koju je procijenio na 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, Lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura, lovački izvlakač od 600 eura.

Mikulić ima i 23 dionice u tvrtki Dalekovod d.d, a vrijednost jedne te dionice procijenjena je na 222,97 eura. Glavni državni inspektor je i nasljedstvom uspio uštedjeti 1300 eura.

Prije nego što je 2019. godine došao na čelo Državnog inspektorata, Mikulić je obnašao dužnost predsjednika zagrebačke Gradske skupštine i zagrebačke organizacije HDZ-a.

Član HDZ-a od devedesetih

Mikulić je rođen u Zagrebu 1969. godine, diplomirao je 1994. geotehniku na Rudarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2006. i doktorirao.

Mikulić je član HDZ-a od devedesetih godina prošlog stoljeća te je obavljao više različitih funkcija u zagrebačkom HDZ-u, sve dok u vrijeme Karamarkova vođenja stranke 2012. godine nije isplivao do pozicije predsjednika Gradskog odbora HDZ-a u Zagrebu. On je 2006. imenovan predsjednikom Povjerenstva vlade Republike Hrvatske za suzbijanje sive ekonomije. Bio je i predsjednik Nadzornog odbora HŽ Infrastrukture i HŽ Carga.

Kao čelnik zagrebačke organizacije HDZ-a u Zagrebu, Mikulić nikad nije ostvario zapažen uspjeh. Na izborima 2013. zagrebački HDZ je za gradonačelnicu kandidirao Margaretu Mađerić, koja je u prvom krugu osvojila jednoznamenkast broj glasova.

Na sljedećim izborima je novi predsjednik HDZ-a Andrej Plenković za HDZ-ova gradonačelničkog kandidata nametnuo Dragu Prgometa, koji je također doživio lš rezultat na izborima. Stranačka je lista HDZ-a u Zagrebu, otkako Mikulić vodi Gradski odbor stranke, osvojila 14 posto (2013.) i 12 posto (2017.) glasova, no iako su to sve slabiji rezultati i poniženje, predsjednik gradske organizacije je ostao isti. U međuvremenu je uspio u jednom trenutku postati i saborski zastupnik HDZ-a.

O sebi je uvijek imao samo najljepše riječi pa je u intervju na N1 televiziji u prosincu 2016. izjavio sljedeće: "Vrlo sam principijelan čovjek. Legitimno je, kada ste prvi čovjek organizacije, da vas određene funkcije zanimaju. Odredio sam se za lokalnu politiku. Ako me stranka i članstvo izaberu, bit će mi čast povesti HDZ u pobjedu na lokalnim izborima."

