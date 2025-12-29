Obavijesti

News

Komentari 3
EVO KAKO STOJE OSTALI

Saborska statistika: Miletić je rekorder po javljanjima, a za Beljaka od jeseni nismo čuli

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Saborska statistika: Miletić je rekorder po javljanjima, a za Beljaka od jeseni nismo čuli
Zagreb: Sabor glasuje o Državnom proračunu za 2026. godinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Svih 150 zastupnika ove se jeseni ukupno javilo 5002 puta, a statistika otkriva da je u strukturi njihovih javljanja sve isto kao i u prije, polovicu čine replike (1758) i povrede Poslovnika (990).

Mostovac Marin Miletić zastupnik je s najviše javljanja u jesenskom zasjedanju Hrvatskog sabora, u 44 dana plenarnog zasjedanja za riječ se javio 166 puta, u prosjeku gotovo četiri puta svakog dana. 

Slijede ga zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš i nezavisni Josip Jurčević koji s Miletićem dijeli isti klub, oni su gotovo izjednačeni u broju javljanja, ona ih je upisala 146, on tek jedno manje, 145.     

Pritom treba napomenuti da navedeni podaci nisu konačni, obuhvatili su javljanja do 9. prosinca, a Sabor je plenarno zasjedao zaključno s 15. prosinca, pa je moguće da se, kad se obrade svi podaci, redoslijed na ljestvici ponešto promijeni.

Visoko, četvrto mjesto 'drži' IDS-ov Dalibor Paus sa 122 javljanja, dok peto mjesto, s po 113 javljanja, dijele SDP-ova Marija Lugarić i Dalija Orešković iz stranke koja nosi njeno ime. Više od stotinu puta, posve precizno 102 puta, javila se još samo jedna zastupnica, SDP-ova Ivana Marković.

Zasad, blizu te brojke su i Damir Barbir iz stranke Centar s 99 javljanja, Mostov Miro Bulj s 94, SDP-ova Sabina Glasovac s 91, te HDZ-ov Nikola Mažar s 90 javljanja, pa je moguće da, kad saborske službe obrade sve podatke, i oni premaše stotinu javljanja.

Šef oporbe Hajdaš Dončić (SDP) jesenas govorio samo dva puta

Krajnost tim zastupnicima su njihove kolege koje se rijetko javljaju, onih koji su se u 44 dana javili pet i manje puta je 20-ak, a među njima je i vođa oporbe, SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić koji se jesenas javljao dva puta, oba kako bi govorio kao predstavnik Kluba SDP-a.

Pet javljanja 'upisao' je Tomislav Zadro (HDZ), po četiri Nediljko Gabričević (HSU), HDZ-ovi Željko Reiner, Ljubomir Kolarek i Ivan Radić te zastupnici nacionalnih manjina Vladimir Bilek (češke i slovačke), Armin Hodžić (pet manjina) i Robert Jankovics (mađarske).

Po tri su se puta javili Marija Blažina, koja je u redovima SDP-a jesenas zamijenila Peđu Grbina te DP-ov Josip Dabro i HDZ-ov Damir Mandić.

Uz Hajdaša Dončića, samo dva javljanja ima i njegov stranački kolega Branko Kolarić.

Po jedno javljanje upisali su HDZ-ovi Krešo Ačkar, Mato Franković i Tomislav Šuta te HSLS-ov Dario Hrebak, gradonačelnici Velike Korice, Dubrovnika, Splita i Bjelovara.

INICIJATIVA NA BADNJAK Možemo: Tražimo hitno osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za femicid
Možemo: Tražimo hitno osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za femicid

Ove jeseni ni jednom se za riječ nije javio HSS-ov Krešo Beljak, kao ni Suverenist Martin Kordić s tom razlikom da je Beljak iskusan zastupnik koji u saborskim klupama sjedi od početka sadašnjeg saziva, a Kordić 'friški' zastupnik koji je u Sabor ušao tek koncem studenoga.

Svih 150 zastupnika ove se jeseni ukupno javilo 5002 puta, a statistika otkriva da je u strukturi njihovih javljanja sve isto kao i u prije, polovicu čine replike (1758) i povrede Poslovnika (990).

Praksa u kojoj predsjednici odbora izvještavaju plenarnu sjednicu o zaključcima njihovih odbora je u nestajanju, ove jeseni to se dogodilo samo 11 puta.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...
DESNICA U NEMOGUĆOJ MISIJI

Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson na koncertu pozvao na legalno rušenje vlasti u Zagrebu, na izvanrednim ili redovnim izborima. Njegove poruke je podržao HDZ, ali u konstelaciji snaga, jedina opcija im ostaje referendum

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025