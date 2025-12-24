Možemo: Tražimo hitno osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za femicid

Vladajuća većina je prije tjedan dana odbila dati potpise za prethodnu inicijativu Možemo!, sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora na kojoj bi se od nadležnih ministara i javnih institucija dobili odgovori gdje je sustav zakazao i što se mora promijeniti da se femicidi više ne ponavljaju.

No postoji javni interes, temeljen na činjenici da je u Republici Hrvatskoj tijekom 2025., do sredine prosinca 2025. godine ubijeno 19 žena, da se provede istraga o razlozima nefunkcioniranja sustava prevencije femicida i da je provede Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko tijelo građana, poručila je saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić.

Možemo! je izvijestilo kako su prikupili potreban broj potpisa podrške, te u saborsku proceduru uputili prijedlog Odluke za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o institucionalnim propustima u sustavu prevencije i zaštite od nasilja nad ženama u Republici Hrvatskoj koji rezultiraju velikim brojem femicida.

Kako navode, cilj povjerenstva je utvrditi zašto sustav zaštite od nasilja nad ženama ne funkcionira adekvatno, identificirati institucionalne propuste, odgovornosti i obrasce nečinjenja te predložiti konkretne mjere i zakonodavne izmjene koje će spriječiti ponavljanje femicida.

'Zašto nasilnici ostaju na slobodi?'

- Među ključnim pitanjima koja istražno povjerenstvo treba ispitati jest: kako se provodi procjena rizika u slučajevima obiteljskog i partnerskog nasilja i zašto ona često ne prepoznaje moguć smrtonosni ishod? Zašto zaštitne mjere izrečene nasilnicima nisu učinkovite ili se ne nadziru? Kako i zašto dolazi do situacija u kojima nasilnici s višestrukim prijavama ostaju na slobodi bez adekvatnog nadzora? Do koje mjere je raširena institucionalna praksa umanjivanja ozbiljnosti prijava nasilja nad ženama? Kako funkcionira međuresorna suradnja i zašto dolazi do njezina zastoja? Postoje li propusti u edukaciji policije, sudstva, zdravstva i socijalnih službi? Koje su zakonodavne i provedbene prepreke učinkovitoj zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja - ističe Možemo!.

- Vlada i nadležna ministarstva trebala bi pokazati više interesa oko razjašnjavanja okolnosti koje dovode do toga da institucije ne uspijevaju zaštititi živote žena. U nizu slučajeva femicida počinitelji su bili višestruko prijavljivani zbog nasilja u obitelji, imali izrečene mjere opreza, prekršajne ili kaznene presude, a žrtve su bile u kontaktu s institucijama sustava – policijom, zavodom za socijalni rad, sudovima i zdravstvenim ustanovama. Unatoč tome, nasilje nije spriječeno, a institucije nisu uspjele zaštititi živote - rekla je Benčić.