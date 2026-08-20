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Saborski odbori odbili su sva četiri Milanovićeva prijedloga o opasnom otpadu u Gospiću

Piše HINA,
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Saborski odbori odbili su sva četiri Milanovićeva prijedloga o opasnom otpadu u Gospiću
Zagreb: Konferencija za medije predsjednika Zorana Milanovića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Na sjednici Odbora za zaštitu prirode i okoliša  predstavnici građanskih inicijativa i udruga '''Grupa građana za spas Like i ''Udruga prijatelji Gacke'' upozorili su na zabrinutost lokalnog stanovništva

Odbor za zaštitu prirode i okoliša te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u četvrtak su odbili sva četiri prijedloga zaključaka predsjednika Republike koji je sazvao izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog slučaja odlaganja opasnog otpada u Gospiću.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon kratke je rasprave odbio prijedlog zaključka kojim se Vlada obvezuje da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, a Odbor za zaštitu prirode i okoliša tri preostala zaključka, da se Vladu obveže  da odmah započne s postupkom trajne sanacije otpada u Gospiću, da u roku od tri dana primi predstavnike građanskih inicijativa i da Državni inspektorat  odmah započne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj.

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Na sjednici Odbora za zaštitu prirode i okoliša  predstavnici građanskih inicijativa i udruga '''Grupa građana za spas Like i ''Udruga prijatelji Gacke'' upozorili su na zabrinutost lokalnog stanovništva i, kako su ocijenili, lošu komunikaciju nadležnih institucija.

Ante Franić iz ''Grupe građana za spas Like'' rekao je da je Lika zamišljena kao ekološka destinacija, istaknuvši da je oko tri petine njezina teritorija zaštićeno kroz program Natura 2000.

''Kako je moguće da se istovremeno dostavljaju suglasnosti po kojima se može deponirati otpad ne samo na nelegalne deponije, nego mi imamo situaciju da dolazi Šincekova firma koja je legalno dobila pravo na oporabu otpada na tom prostoru koji je najzaštićeniji u Europi'', kazao je Franić.

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Predstavnik Udruge prijatelja Gacke Krešimir Filipović istaknuo je da je rijeka Gacka jedna od najčišćih rijeka u Europi. Skrenuo je pozornost i na odlagalište kraj Otočca. ''I tamo se otpad dovozi s drugih lokacija. Hoće li  Državni inspektorat i tamo napraviti uzorkovanje tla i procijeniti rizike jer postoji zabrinutost lokalnog stanovništva?", upitao je.

Hrstić: Nalazi vode su uredni

Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponovila je da sva izvješća o kvaliteti vode, od veljače prošle godine, sadrže uredne nalaze te da trenutno nema nikakvih onečišćenja koja bi mogla utjecati na zdravlje. Sljedeće na redu je uzorkovanje hrane, najavila je.

''Napravljen je plan testiranja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, po svemu sudeći mogli bismo početi od sljedećeg tjedna. Testiranje će se isto raditi u akreditiranim laboratorijima te će se o rezultatima pravovremeno i transparentno obavijestiti javnost'', poručila je Hrstić.

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Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković napomenula je da je u tijeku provedba izvanrednog monitoringa podzemnih voda, a osim toga ministarstvo će naručiti dodatne hidrogeološke analize. ''Prošli je tjedan provedeno izvanredno uzorkovanje na velikim dubinama, do 350 metara, i svi su nalazi u redu'', rekla je.

O planu i vremenskom tijeku sanacije otpada u Gospiću moći će se reći za pet dana, kada istječi drugi postupak javne nabave, dodala je resorna ministrica.

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Što se tiče odlagališta kraj Otočca, odgovorila je da su komunalna društva obvezna provesti analize na svojim odlagalištima. "Mi svakako možemo prenijeti inspekciji vaš zahtjev'', kazala je predstavniku Udruge prijatelja Gacke.

Ministar pravosuđa Damir Habijan ponovio je da u Kazneni zakon ubrzo ulazi i "ekocid", odnosno teško kazneno djelo protiv okoliša za što je predviđena zatvorska kazna od najmanje deset godina.

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