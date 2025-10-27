Zastupnici koji su služili vojni rok kažu da su njihova iskustva dobra, izuzev Štromara, koji je svoj odradio u JNA
Saborski zastupnici o vojnom roku: 'Vojska promijeni čovjeka, ali na bolje.' Evo što su prošli...
Sabor je prošlog petka izmijenio zakone i time nakon 17 godina potvrdio povratak obveznog vojnog roka. Za povratak vojnog roka u Saboru bila su 84 zastupnika, od kojih je 17 zastupnica. Zanimalo nas je njihovo iskustvo, odnosno jesu li služili vojni rok ili civilni. Među zastupnicima koji su glasali za povratak obveznog vojnog roka je i Josip Dabro (DP), za kojeg se prije doznalo da je bio na civilnom osposobljavanju. Ali je javnost vidjela njegovu vještinu rukovanja oružjem. Odradio ga je na početku svojih dvadesetih pri gradskim vlastima u Otoku, gdje je počeo politički put. Zanimalo nas je bi li danas promijenio svoju odluku, kao i zašto smatra da je dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje dobar put za buduće ročnike, ali do zaključenja broja odgovor nismo dobili. Za vojni rok glasao je i Marin Miletić (Most) iako ga sam nije prošao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+