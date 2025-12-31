Obavijesti

NATO U PRIPRAVNOSTI

Sabotaža na Baltiku: Finska zaplijenila brod osumnjičen za oštećenje podvodnih kablova

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kimmo Penttinen

Policija sumnja da je plovilo oštetilo telekomunikacijske veze između Helsinkija i Tallinna, NATO je u visokoj pripravnosti

Finska policija u srijedu je objavila da je zaplijenila brod za koji vjeruje da stoji iza sabotaže podvodnih telekomunikacijskih kablova između Helsinkija i estonske prijestolnice Tallinna. 

„Finske vlasti stavile su plovilo pod svoju kontrolu u sklopu zajedničke operacije”, objavila je policija, odbivši dati i ime broda, zastavu pod kojom plovi i druge informacije. 

Osam članica NATO-a imaju izlaz na Baltičko more, kao i Rusija. One su od početka ruske invazije na Ukrajinu u stanju visoke pripravnosti nakon niza sabotaža na podvodnim kablovima i plinovodima u tom plitkom moru. 

NATO je tamo pojačao svoju prisutnost fregatama, borbenim zrakoplovima i pomorskim dronovima. 

Plovilo osumnjičeno da je uzrokovalo posljednju štetu vuklo je svoje sidro po morskom dnu dok je bilo na putu prema finskim teritorijalnim vodama, objavile su policija i finska obalna straža. Kabel u pitanju pripada finskoj telekomunikacijskoj grupaciji Elisa, dodale su snage sigurnosti. 

Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je da prati situaciju. 

„Finska je spremna na sigurnosne rizike raznih vrsta, te ćemo odgovoriti na njih ako to bude potrebno”, napisao je na platformi X.

Finska policija u prosincu prošle godine iskrcala se na naftni tanker Eagle S, povezan s Rusijom, za koji su istražitelji tvrdili da je oštetio strujni i nekoliko telekomunikacijskih kablova na Baltiku. 

Finski sud u listopadu je odbacio proces protiv kapetana tog broda i drugih članova posade, presudivši da tužitelji nisu dokazali kako se ne može dokazati da su namjerno vukli sidro po dnu. 

