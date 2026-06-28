SAD bombardirao Iran, a Iran napao američke baze u Kuvajtu

Sjedinjene Američke Države drugi su dan zaredom bombardirale i izvele napad na ciljeve u Iranu što je, navodi se, odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom tjesnacu.

"Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske stanice zbog novog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre", napisao je američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Iranska mornarica i zrakoplovne snage pokrenuli su zajednički napad, u kojem su bili uključeni i dronovi, na Kuvajt i Bahrein kao odgovor na američke napade nekoliko sati ranije, izvijestili su iranski mediji.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je tome dodao da će u budućnosti reagirati još odlučnije ukoliko se prekrše sklopljeni sporazumi te da će svaka neprijateljska agresija dobiti žestoki odgovor.

„Američke baze u regiji mogle bi doživjeti pakao ovih dana“, poručio je iranski Korpus islamske revolucionarne garde.

Iranske udare na Kuvajt i Bahrein potvrdio je Reutersu neimenovani američki dužnosnik navodeći da se „situacija još uvijek razvija“. Dodao je da nema prijavljenih američkih žrtava ili veće štete na američkim objektima na Bliskom istoku.

Ranije su Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardirale i izvele napad na ciljeve u Iranu što je, navodi se, odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom tjesnacu.

Američko središnje zapovjedništvo je objavilo da su američki zrakoplovi ciljali "iransku vojnu infrastrukturu, komunikacijske sustave, lokacije protuzračne obrane, skladišta dronova i objekte za polaganje mina".