SAD bombardirao više ciljeva u Iranu, Teheran odmah uzvratio

Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade u ponedjeljak, a Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran rekao da je napao baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Američke snage "ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice, kao i male brodove", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, spominjući "desetke ciljeva". Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Teherana, tvrdi je da je napala baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, objavila je iranska novinska agencija IRNA. Diplomatski napori "svedeni na ništa", tvrdi Teheran.

Rasplamsavanje sukoba utjecalo je na cijena nafte.

Cijena nafte Brent iz Sjevernog mora za isporuku u rujnu, porasla je za 3,85 posto na 78,94 dolara po barelu.

Njezin američki ekvivalent, West Texas Intermediate za isporuku u kolovozu, porastao je za 3,84 posto, na 74,15 dolara po barelu.