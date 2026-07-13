Obavijesti

News

Komentari 0
SKOČILE CIJENE NAFTE

SAD bombardirao više ciljeva u Iranu, Teheran odmah uzvratio

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD bombardirao više ciljeva u Iranu, Teheran odmah uzvratio
Foto: U.S. Central Command
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Washington tvrdi da je gađao iranske sustave protuzračne obrane, radare, rakete i dronove, dok Teheran navodi da je napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade u ponedjeljak, a Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran rekao da je napao baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Američke snage "ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice, kao i male brodove", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, spominjući "desetke ciljeva". Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Teherana, tvrdi je da je napala baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, objavila je iranska novinska agencija IRNA. Diplomatski napori "svedeni na ništa", tvrdi Teheran.

NAPETOSTI U TJESNACU Novi udari SAD-a na Iran: Trump naredio akciju zbog prijetnji
Novi udari SAD-a na Iran: Trump naredio akciju zbog prijetnji

Rasplamsavanje sukoba utjecalo je na cijena nafte.

Cijena nafte Brent iz Sjevernog mora za isporuku u rujnu, porasla je za 3,85 posto na 78,94 dolara po barelu. 

ESKALACIJA SAD pokrenuo napade na Iran, Teheran zatvorio Hormuz! Na udaru Emirati, Jordan, Katar!
SAD pokrenuo napade na Iran, Teheran zatvorio Hormuz! Na udaru Emirati, Jordan, Katar!

Njezin američki ekvivalent, West Texas Intermediate za isporuku u kolovozu, porastao je za 3,84 posto, na 74,15 dolara po barelu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Francuzima je došlo iz guz..ce u glavu: Rafalei u Srbiji mogli bi ispasti teška svinjarija...
NAIVNA RAČUNICA

Francuzima je došlo iz guz..ce u glavu: Rafalei u Srbiji mogli bi ispasti teška svinjarija...

NOVI EXPRESS Dio francuskih vojnih analitičara počeo je postavljati neugodna pitanja. Ne o cijeni ugovora niti o sposobnostima Rafalea, nego o okruženju u kojem će djelovati u Vučićevoj Srbiji
Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod
KAOS

Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod

FOTO ILUSTRACIJA Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu
Hajdaš Dončić: Znate što su mi rekli? Da se Jandroković planira na rušenje Andreja Plenkovića!
'TAKO SAM ČUO'

Hajdaš Dončić: Znate što su mi rekli? Da se Jandroković planira na rušenje Andreja Plenkovića!

Milanović se neće kandidirati, to pričam već godinu i pol dana. Čak i većina koja površno prati politiku zna da smo si Milanović i ja vrlo dobri, rekao je prvi čovjek SDP-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026