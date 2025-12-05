Obavijesti

News

Komentari 0
POMAKNULI ROK

SAD će transakcije s Lukoilom zaključiti do travnja 2026.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD će transakcije s Lukoilom zaključiti do travnja 2026.
3
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Američko ministarstvo financija pomaknulo je rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih postaja ruskog Lukoila do kraja travnja iduće godine

Dozvola je objavljena u četvrtak na stranici američkog ministarstva financija i vrijedi do 29. travnja 2026.

Washington je sankcije Lukoilu i Rosneftu uveo krajem listopada, uz obrazloženje da želi ograničiti ruske proračunske kapacitete za financiranje rata u Ukrajini.

Sankcije su trebale stupiti na snagu 21. studenoga, ali Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pomaknuo je potom rok za dovršetak transakcija vezanih za prodaju Lukoilove međunarodne imovine do 13. prosinca.

TVRDE IZVORI MOL želi kupiti Lukoilovu imovinu u Europi. Orban je već razgovarao s Trumpom?
MOL želi kupiti Lukoilovu imovinu u Europi. Orban je već razgovarao s Trumpom?

Rok za zaključenje transakcija s Lukoilovim bugarskim podružnicama pomaknut je do 29. travnja 2026.

Lukoilov međunarodni ogranak sa sjedištem u Beču vlasnik je mreže benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući Hrvatsku i SAD. Američka mreža obuhvaća 200 postaja u New Jerseyju, Pennsylvaniji i New Yorku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji
DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!
NEVJEROJATNO

DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!

Na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Umag u vidu osiguranja, odnosno u slučaju da se vozila zapale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025