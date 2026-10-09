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STRELJANJE

SAD će uživo prenositi prvo pogubljenje vojnog pripadnika od Drugog svjetskog rata

Piše HINA,
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SAD će uživo prenositi prvo pogubljenje vojnog pripadnika od Drugog svjetskog rata
Foto: Handout .
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Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi, priopćio je dužnosnik Pentagona

SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem, koje će provesti vojska, nad Nidalom Hasanom, zakazano za 3. prosinca.

Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi, priopćio je dužnosnik Pentagona.

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Hasan, bivši vojni psihijatar, trebao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata.

Dužnosnik Pentagona, koji je želio ostati anoniman, nije iznio dodatne informacije, već je najavio da će detalji biti naknadno objavljeni.

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