Rusija nije uspjela zaustaviti ono što je nazvala „provokativnim“ susretom Vijeća sigurnosti (VS) na temu pregrupiranja njezine vojske koje SAD i druge članice tog tijela smatraju prijetnjom međunarodnom miru i sigurnosti.

„Prijetnja agresijom na granici s Ukrajinom je provokacija. Naš uvid u činjenice na terenu to nisu“, rekla je Linda Thomas-Greenfield, američka veleposlanica u tom petnaesteročlanom tijelu.

„Provokacija dolazi od Rusije, ne od drugih članova ovog vijeća“, kazala je.

Optužila je Rusiju da je dovela više od 100 tisuća vojnika ublizu ukrajinske granice te da priprema „ofenzivnu akciju“ u toj državi.

Veleposlanica tvrdi da Washington ima informacije da Moskva početkom idućeg mjeseca planira dovesti još 30 tisuća vojnika u Bjelorusiju.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija rekao je pak da „nema dokaza“ da Moskva planira vojno djelovati protiv Ukrajine, naglasivši da Rusija to stalno ponavlja.

„Naši zapadni kolege govore o potrebi deeskalacije. Prije svega, oni sami podižu tenzije i imaju retoriku koja potiče eskalaciju“, naglasio je.

„Rasprava o prijetnji rata je provokativna sama po sebi. Vi gotovo da pozivate na to. Vi želite da se to dogodi. Čekate to, kao da želite da se vaše riječi ostvare“, dodao je.

Rasprava u ponedjeljak odvija se na inicijativu SAD-a, a za to joj je bilo potrebno još devet glasova. Deset članica je bilo za, Rusija i Kina su bile protiv, a Indija, Gabon i Kenija su bili suzdržane.

Nebenzija je rekao da Rusiju „nije strah“ raspravljati o Ukrajini, no da ne vidi svrhu sastanka. Dodao je da Moskva nikad nije potvrdila koliko je vojnika doista u blizini granice.

Kineski veleposlanik Zhang Jun rekao je da je „sada potrebna tiha, a ne diplomacija megafona“.

Vijeće sigurnosti se zbog Ukrajine sastalo desetak puta nakon ruske aneksije Krima 2014., no nije donosilo rezolucije.

Rusija je uz SAD, Kinu, Francusku i Veliku Britaniju, stalna članica VS-a s pravom veta na rezolucije.