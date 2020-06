'Sad imamo isto zaposlenih kao i prije pandemije korona virusa'

Pokazali smo da Vlada stoji iza svojih građana, poslodavaca, radnika i privatnog sektora. Potez je bez presedana u Hrvatskoj i time smo izbjegli krizu, rekao je čelnik HDZ-a Andrej Plenković

<p>Predsjednik HDZ-a i Vlade <strong>Andrej Plenković</strong> ponovio je u petak u Bjelovaru da je Vlada stala iza svojih građana, poslodavaca, radnika i privatnog sektora, čime je izbjegnuta kriza pa u lipnju imamo isti broj zaposlenih kao i prije koronakrize.</p><p>I potpredsjednik Vlade i šef Nacionalnog stožera CZ <strong>Davor Božinović</strong> rekao je danas na konferenciji za novinare tog stožera u Zagrebu da Hrvatska danas ima jednak broj zaposlenih kao prije koronakrize, što je posljedica poduzetih ekonomskih mjera i potpora.</p><p>Plenković je u petak u društvu stranačkih kolega Gordana Jandrokovića, predsjednika Hrvatskoga sabora i nositelja liste te stranke za 2. izbornu jedinicu, ministra Gorana Grlića Radmana, saborskog zastupnika Mire Totgergelija te predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka, koalicijskog partnera HDZ-a bio u 2. izbornoj jedinici.</p><p>Zastupnik Totgergeli podsjetio je kako je u mandatu Plenkovićeve Vlade puštena u promet dionica brze ceste od Vrbovca do Farkaševca i željeznička pruga od Sv. Ivana Žabna do Gradeca, a nastavljena je izgradnja prema Bjelovaru. Osigurana su financijska sredstva za izgradnju nove zgrade bjelovarske bolnice, a najavio je i polaganje temeljnog kamena za veteranski centar u Daruvaru.</p><p><strong>Dario Hrebak</strong> ponovio je da je Bjelovar najtransparentniji grad u Hrvatskoj te grad u kojemu se smanjuju porezi i njeguje gospodarstvo.</p><p>Jandroković je Bjelovarčane pohvalio za pridržavanje epidemioloških mjera, ističući kako moramo znati živjeti s virusom te je poručio da je glas za HDZ siguran glas.</p><p>- Moja glavna poruka je ta da je naš glavni politički suparnik u ovoj utakmici lijeva koalicija Restart i zato svaki glas od centra prema desnici mora ići HDZ-u jer je to siguran glas. Za ostale desne opcije ne znamo tko su i što će s njima biti sutra. Više nego ikad važno je da glas desnog birača ide HDZ-u - rekao je Jandroković.</p><p>Predsjednik Vlade Plenković podsjetio je da je Vlada 2017. godine reformom financiranja lokalne i područne samouprave ostavila više prihoda Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gradovima i općinama - 113 milijuna kuna, što je 63 posto više nego prije izglasavanja toga zakona.</p><p>- Za ovu županiju ugovorili smo 1,4 milijarde kuna europskih sredstava, a ukupno 1,5 milijarda kuna u mandatu ove Vlade. Za vrijeme Covid-krize 1786 poslodavaca tražilo je potporu u ožujku, 11.664 radnika su dobila plaće, ukupno 109 milijuna kuna za ožujak, travanj i svibanj - rekao je Plenković. </p><p>- Pokazali smo da Vlada stoji iza svojih građana, poslodavaca, radnika i privatnog sektora. Potez je bez presedana u Hrvatskoj i time smo izbjegli krizu. Mi danas u lipnju imamo jednak broj zaposlenih kao i prije krize - istaknuo je Plenković. Dodao je da je svaki glas za Domovinski pokret ili Most jedan mandat više SDP-u.</p>