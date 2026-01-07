Obavijesti

News

Komentari 2
HRVAT IZ VENEZUELE ZA 24SATA:

"Sad je sve mirno i tiho, u vlasti se ništa ne događa, svi su na istome mjestu, osim Madura"

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: < 1 min
"Sad je sve mirno i tiho, u vlasti se ništa ne događa, svi su na istome mjestu, osim Madura"
3

Građani Venezuele pitaju se, prije svega, što će značiti američko vodstvo, koje im je najavio Donald Trump.

Admiral

- Sve je sad u Caracasu mirno, naša je obitelj dobro, sve je pod kontrolom. Politički, još uvijek nema nikakvih promjena, osim što je za vođenje države postavljena potpredsjednica Delcy Rodríguez, dok se u parlamentu i vladi nije ništa mijenjalo. Proces promjena može biti jako dugačak, i možemo samo čekati, kaže za 24sata Josip Hrgetić, poduzetnik koji se s obitelji prije petnaest godina vratio iz Venezuele u Hrvatsku. Posao vodi i u Hrvatskoj i Venezueli. 

Government supporters participate in a womens march, in Caracas
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

U Caracasu, dodaje, nije bilo ozlijeđenih civila u američkoj akciji. 

- Što će se dalje događati teško je reći, bilo bi to samo nagađanje, moramo čekati, zaključuje Hrgetić. 

Colombian soldiers patrol the border between Venezuela and Colombia
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

U Venezueli se svi građani pitaju što će se dalje događati i što, prije svega, znači izjava Donalda Trumpa da će SAD voditi državu do tamošnje izmjene vlasti. Kako će voditi državu, ako nisu unutra, jedno je od pitanja građana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026