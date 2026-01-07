"Sad je sve mirno i tiho, u vlasti se ništa ne događa, svi su na istome mjestu, osim Madura"

- Sve je sad u Caracasu mirno, naša je obitelj dobro, sve je pod kontrolom. Politički, još uvijek nema nikakvih promjena, osim što je za vođenje države postavljena potpredsjednica Delcy Rodríguez, dok se u parlamentu i vladi nije ništa mijenjalo. Proces promjena može biti jako dugačak, i možemo samo čekati, kaže za 24sata Josip Hrgetić, poduzetnik koji se s obitelji prije petnaest godina vratio iz Venezuele u Hrvatsku. Posao vodi i u Hrvatskoj i Venezueli.

Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

U Caracasu, dodaje, nije bilo ozlijeđenih civila u američkoj akciji.

- Što će se dalje događati teško je reći, bilo bi to samo nagađanje, moramo čekati, zaključuje Hrgetić.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

U Venezueli se svi građani pitaju što će se dalje događati i što, prije svega, znači izjava Donalda Trumpa da će SAD voditi državu do tamošnje izmjene vlasti. Kako će voditi državu, ako nisu unutra, jedno je od pitanja građana.