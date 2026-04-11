SAD: 'Nismo odmrznuli imovinu u stranim bankama...'

Visoki iranski izvor rekao je u subotu da je SAD pristao osloboditi iransku zamrznutu imovinu koja se nalazi u Katru i drugim stranim bankama, ali je američki dužnosnik brzo demantirao tu tvrdnju.

Visoki iranski izvor pozdravio je navodni američki potez kao znak "ozbiljnosti" u postizanju dogovora s Washingtonom u pregovorima u Islamabadu. Izvor je rekao da je to bio jedan od iranskih zahtjeva "u porukama prenesenim američkoj strani" te da je Teheran dobio američki pristanak za oslobađanje imovine.

Izvor, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti teme, rekao je za Reuters da je odmrzavanje imovine "izravno povezano s osiguranjem sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac", što se očekuje da će biti ključno pitanje u pregovorima.

Visoki izvor nije podijelio koju je vrijednost imovine Washington pristao odmrznuti. Drugi iranski izvor rekao je da su Sjedinjene Države pristale osloboditi 6 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava koje drži Katar.

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Šest milijardi dolara izvorno zamrznutih 2018. trebalo je biti vraćeno 2023. kao dio američko-iranske razmjene zatvorenika, ali sredstva je ponovno zamrznula vlada predsjednika Joea Bidena nakon napada palestinske militantne skupine Hamas, iranskog saveznika, na Izrael 7. listopada 2023.

Američki dužnosnici rekli su tada da Iran neće moći pristupiti novcu u doglednoj budućnosti, naglašavajući da Washington zadržava pravo potpunog zamrzavanja računa.

Sredstva potječu od prodaje iranske nafte Južnoj Koreji i bila su blokirana u južnokorejskim bankama nakon što je predsjednik Donald Trump ponovno uveo sankcije Iranu 2018., tijekom svog prvog mandata u Bijeloj kući, i otkazao sporazum između svjetskih sila i Teherana o njegovu nuklearnom programu.

U okviru američko-iranske razmjene zatvorenika iz rujna 2023., koju je posredovala Doha, novac je prebačen na katarske bankovne račune. Razmjena zatvorenika uključivala je puštanje pet američkih državljana pritvorenih u Iranu u zamjenu za isplatu sredstava i puštanje pet Iranaca pritvorenih u Sjedinjenim Državama.

Američki dužnosnici rekli su tada da je novac ograničen samo na humanitarnu upotrebu, a bit će isplaćen odobrenim dobavljačima hrane, lijekova, medicinske opreme i poljoprivredne robe koja se u Iran šalje pod nadzorom američkog ministarstva financija.