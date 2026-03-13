Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE POMOĆ

SAD nudi 10 milijuna dolara za informacije o iranskim vođama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X

Sjedinjene Države i Izrael objavili su da su od početka vojnih operacija 28. veljače ubili brojne zapovjednike Revolucionarne garde

Sjedinjene Države u petak su objavile da nude nagradu od 10 milijuna dolara za informacije o tome gdje se nalaze iranski vođe, uključujući novog vrhovnog vođu, ali posebno ciljajući na Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološku vojsku Islamske Republike Iran. Apel je usmjeren i na Modžtabu Hameneija, novog vrhovnog vođu, i na šefa sigurnosti Alija Larijanija, navodi se u obavijesti koju je izdao američki State Department. Iranski ministar unutarnjih poslova Eskandar Momeni i ministar obavještajne i sigurnosne službe Esmail Hatib također su među deset osoba na popisu State Departmenta.

"Ove osobe zapovijedaju i usmjeravaju razne sastavnice Korpusa iranske islamske revolucionarne garde, koji planira, organizira i provodi terorističke akte diljem svijeta", objavio je State Department.

 Pozvao je potencijalne doušnike da šalju informacije putem Signala navodeći : "Vaše informacije mogle bi vam donijeti preseljenje i nagradu."

Iranski vođa Ali Hamenei, koji je vladao Iranom od 1989., ubijen je u napadu 28. veljače na početku rata.

Naslijedio ga je sin Modžtaba, ali nagađanja o njegovom zdravlju i dalje se šire nakon što su državna televizija i neki dužnosnici izvijestili da je ranjen u napadima.

U četvrtak je novi vrhovni vođa objavio poruku emitiranu bez video ili audio sadržaja. 

Sjedinjene Države i Izrael objavili su da su od početka vojnih operacija 28. veljače ubili brojne zapovjednike Revolucionarne garde.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
IZ MINUTE U MINUTU

OBA SU PALA

DRAMA U SAVEZU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026