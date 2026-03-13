SAD nudi 10 milijuna dolara za informacije o iranskim vođama

Sjedinjene Države u petak su objavile da nude nagradu od 10 milijuna dolara za informacije o tome gdje se nalaze iranski vođe, uključujući novog vrhovnog vođu, ali posebno ciljajući na Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološku vojsku Islamske Republike Iran. Apel je usmjeren i na Modžtabu Hameneija, novog vrhovnog vođu, i na šefa sigurnosti Alija Larijanija, navodi se u obavijesti koju je izdao američki State Department. Iranski ministar unutarnjih poslova Eskandar Momeni i ministar obavještajne i sigurnosne službe Esmail Hatib također su među deset osoba na popisu State Departmenta.

"Ove osobe zapovijedaju i usmjeravaju razne sastavnice Korpusa iranske islamske revolucionarne garde, koji planira, organizira i provodi terorističke akte diljem svijeta", objavio je State Department.

Pozvao je potencijalne doušnike da šalju informacije putem Signala navodeći : "Vaše informacije mogle bi vam donijeti preseljenje i nagradu."

Iranski vođa Ali Hamenei, koji je vladao Iranom od 1989., ubijen je u napadu 28. veljače na početku rata.

Naslijedio ga je sin Modžtaba, ali nagađanja o njegovom zdravlju i dalje se šire nakon što su državna televizija i neki dužnosnici izvijestili da je ranjen u napadima.

U četvrtak je novi vrhovni vođa objavio poruku emitiranu bez video ili audio sadržaja.

Sjedinjene Države i Izrael objavili su da su od početka vojnih operacija 28. veljače ubili brojne zapovjednike Revolucionarne garde.