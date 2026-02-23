Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON ODLUKE SUDA

SAD od utorka obustavlja naplatu nezakonitih carina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD od utorka obustavlja naplatu nezakonitih carina
Foto: Kevin Lamarque

Američka agencija CBP obustavlja carine nakon što ih je Vrhovni sud proglasio nezakonitima! Trump uvodi nove carine od 15% unatoč presudi. Hoće li biti povrata za uvoznike

Admiral

Američka agencija za carine i zaštitu granica (CBP) objavila je da će u utorak u 00:01 po lokalnom vremenu zaustaviti naplatu carina uvedenih Zakonom o izvanrednim međunarodnim ekonomskim ovlastima (IEEPA), nakon što je Vrhovni sud SAD-a proglasio carine nezakonitima.

Agencija je u poruci pošiljateljima putem svoje službe za razmjenu poruka teretnih sustava (CSMS) izjavila da će od utorka deaktivirati sve carinske kodove povezane s prethodnim nalozima predsjednika Donalda Trumpa prema IEEPA-i, više od tri dana nakon odluke Suda.

GRENLAND U FOKUSU Trump opet šokira Dance, šalje na Grenland bolnički brod: 'Ne vode brigu o bolesnima ondje'
Trump opet šokira Dance, šalje na Grenland bolnički brod: 'Ne vode brigu o bolesnima ondje'

Nakon zaustavljanja naplate carina prema IEEPA-i Trump je nametnuo nove svjetske carine od 15 posto prema drugom zakonskom ovlaštenju kako bi nadoknadio one koje je Vrhovni sud u petak poništio.

CBP nije dao razlog zašto je nastavio naplaćivati ​​carine na ulaznim lukama nekoliko dana nakon presude Vrhovnog suda, a u svojoj poruci nije dao informacije o eventualnim povratima iznosa uvoznicima.

U poruci se navodi da obustava naplate ne utječe ni na koje druge carine koje je nametnuo Trump, uključujući one prema članku 232. zakona o nacionalnoj sigurnosti i članku 301. zakona o nepoštenim trgovinskim praksama.

NOĆNA DRAMA FOTO Ovo je mladić (21) koji je sa sačmaricom i kanisterom goriva upao na imanje Trumpa
FOTO Ovo je mladić (21) koji je sa sačmaricom i kanisterom goriva upao na imanje Trumpa

„CBP će pružiti dodatne smjernice trgovinskoj zajednici putem CSMS poruka prema potrebi“, rekla je agencija.

Reuters je u petak izvijestio da je odlukom Vrhovnog suda više od 175 milijardi dolara prihoda američkog Ministarstva financija ostvarenih carinama IEEPA-e podložno potencijalnim povratima, na temelju procjene instituta Penn-Wharton Budget Model. Njihova procjena iz modela predviđanja pokazala je da carine temeljene na IEEPA-i generiraju više od 500 milijuna dolara bruto prihoda dnevno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'
ZAKUHAVA SE

NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'

U Lavovu je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, udana za kolegu policajca, a još 24 osobe su ozlijeđene u, kako su vlasti opisale, 'terorističkom napadu' koji je uključivao 'improviziranu eksplozivnu napravu'
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
Što se to gradi u istarskom selu? Kajtazijev luksuzni ‘spa’ za Rome vrijedi 8 milijuna eura!
VELEBNO ZDANJE

Što se to gradi u istarskom selu? Kajtazijev luksuzni ‘spa’ za Rome vrijedi 8 milijuna eura!

NOVI EXPRESS Kako smo doznali neslužbeno, unutrašnjost velebnog zdanja usred pitoresknog zaseoka kraj Barbana u Istri ima 14 soba za 38 gostiju, saunu, teretanu, bazen, ugostiteljski objekt, kafić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026