STABILNA OPSKRBA

SAD odobrio Janafu nastavak suradnje s NIS-om do lipnja

Piše HINA,
SAD odobrio Janafu nastavak suradnje s NIS-om do lipnja
Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Američki OFAC izdao licencu za transport nafte, iz Janafa poručuju da se opskrba odvija stabilno i sigurno uz podršku Vlada Republike Hrvatske

Američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) izdao je licencu Janafu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 16. lipnja, priopćio je Jadranski naftovod (Janaf) u subotu. Uprava Janafa navela je da je Jadranski naftovod u suradnji s Vladom Republike Hrvatske osigurao licencu za nastavak izvršavanja obveza iz Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS, s važenjem do 16. lipnja 2026. godine.

„Izdavanjem predmetne licence od strane nadležnog tijela američkog Ministarstva financija, OFAC-a, omogućeno je daljnje stabilno i sigurno odvijanje opskrbe naftom, u skladu sa strateškom ulogom Republike Hrvatske kao energetskog čvorišta u ovom dijelu Europe”, navodi se u priopćenju.

Ističu da kao i uvijek do sada, Janaf posluje odgovorno i u skladu s međunarodnim propisima te svojom ulogom strateškog energetskog čvorišta Europske unije, a sve u cilju zadovoljenja energetskih potreba Republike Hrvatske i ovog dijela Europe.

Komentari 0
