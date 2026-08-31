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SAD ponovno udario na Iran! Teheran uzvratio raketama i dronovima na američke baze

Piše HINA,
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SAD ponovno udario na Iran! Teheran uzvratio raketama i dronovima na američke baze
Foto: Reuters
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Sukobi između SAD-a i Irana eskalirali su nakon američkog napada na raketne bacače, a Iran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iran i SAD razmijenili su napade nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, javlja BBC u ponedjeljak ujutro.

U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja srpnja poginule su dvije osobe, a dvije su ranjene, prema iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), koji je najavio "odgovor i kaznu". IRGC je također rekao da je oborio američki dron iznad Hormuškog tjesnaca.

Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo "ograničene, precizne akcije" protiv "snaga za polaganje mina koje su neposredna prijetnja u Hormuškom tjesnacu".

Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu, izvijestili su državni mediji. Jordanska vojska izjavila je da je rano u ponedjeljak ujutro presrela osam projektila.

Iran je također rekao da je u ponedjeljak ujutro dronovima napao zračnu bazu Al Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izvijestila je iranska državna televizija, pozivajući se na izjavu vojske. Vojska je rekla da je napad bio usmjeren na lokacije na kojima su američke snage i helikopteri bili stacionirani u bazi.

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Rekli su da je napad bio odgovor na ubojstvo pripadnika Revolucionarne garde i iranskih civila na otoku Larak.

Američki napad prvi je poznati napad na Iran otkako je predsjednik Donald Trump krajem srpnja pauzirao obnovljene vojne napade.

Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i smješten je točno na Hormuškom tjesnacu, vitalnom pomorskom putu za međunarodnu plovidbu.

Iran trenutno propušta tankere pored ovog otoka radi provjere i navodno prisiljava brodove da plate 2 milijuna dolara za prolaz.

Hosein Mohebi, glasnogovornik IRGC-a, nazvao je napad "strateškom i kobnom pogreškom Trumpova režima" i rekao da će "neprijatelj snositi gospodarske i vojne posljedice ove pogrešne procjene".

Iranski predsjednik Masud Pezeškian rekao je u izjavi koju je citirala državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo odlučno odgovoriti agresorima", prema AFP-u.

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Iranska novinska agencija Tasnim, koja je povezana s IRGC-om, ranije je objavila da je napad izveden dronovima.

Satima kasnije, iranski mediji prenijeli su izjavu IRGC-a u kojoj se navodi da je napad na američke baze Kralj Husein i al-Azrak u Jordanu izvršen balističkim raketama kao odgovor na napad na otok Larak.

IRGC je izjavio da je prouzročio "tešku štetu" i ciljao "tehničku infrastrukturu, objekte za održavanje i položaje neprijateljskih borbenih zrakoplova", prema prijevodu novinske agencije AFP.

Satima nakon napada, Trump je na Truth Socialu objavio očite videozapise umjetne inteligencije koji prikazuju eksploziju naftne infrastrukture.

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Jedan je imao natpis "Otok Harg dignut u zrak!!!", referirajući se na veliki naftni terminal uz obalu Irana koji je Trump prijetio zauzeti. U njegovoj objavi nije bilo detalja.

Trump je prošli tjedan rekao da su sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu kao dio nastojanja da blokira rutu detonirane ili uklonjene. Rekao je da je Iran upozoren da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi opisao je Trumpovu tvrdnju kao "propagandnu" obmanu.

Iran se suočava s obnovljenim gospodarskim pritiskom nakon što je Washington 24. kolovoza najavio nove sankcije usmjerene na daljnju izolaciju Teherana i proširenje sekundarnih sankcija protiv njegovih saveznika.

SAD i Izrael su 28. veljače pokrenuli napade na Iran, a Iran je odgovorio napadom na Izrael, američke baze i savezničke države u Zaljevu te praktički zatvorio Hormuški tjesnac za pomorski promet. Rat s Iranom sada je prešao šestomjesečnu granicu.

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