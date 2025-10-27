Obavijesti

KRIZA S FINANCIRANJEM

Sve veći broj odgođenih letova zbog blokade američke vlade

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Oko 13.000 kontrolora zračnog prometa i oko 50.000 službenika Uprave za sigurnost prometa morali bi raditi, iako ne primaju plaću tijekom proračunskog vakuuma

Više od 8000 letova odgođeno je u nedjelju diljem SAD-a jer su izostanci s posla kontrolora leta, zbog problema s proračunskim financiranjem njihovih plaća, nastavili ometati američki zračni promet, a financijska blokada savezne uprave ušla je u 26. dan. Američki ministar prometa Sean Duffy rekao je da je Savezna uprava za zrakoplovstvo u subotu imala problema s osobljem kontrole zračnog prometa na 22 lokacije te je dodao da se očekuje da će dodatni izostanci s posla kontrolora koji drugdje traže plaćeni posao dovesti do još većih kašnjenja i otkazivanja letova u nadolazećim danima. Prema FlightAwareu, web stranici za praćenje letova, do 23 sata po istočnom američkom vremenu u nedjelju bilo je više od 8000 kašnjenja letova u SAD-u, što je porast u odnosu na oko 5300 u subotu.

Kašnjenja letova su iznad prosjeka otkako je 1. listopada prestao raditi dio državne uprave zbog nepostizanja dogovora o proračunskom financiranju u Kongresu.

Oko 13.000 kontrolora zračnog prometa i oko 50.000 službenika Uprave za sigurnost prometa morali bi raditi, iako ne primaju plaću tijekom proračunskog vakuuma.

Povećana kašnjenja i otkazivanja zračnog prometa pomno se prate dok promatrači traže naznake da problemi s proračunskim financiranjem otežavaju život Amerikancima.

To bi moglo pritisnuti zakonodavce da prekinu proračunsku blokadu koja je dovela do problema.

Trumpova administracija upozorila je da će se poremećaji letova povećati jer kontrolori leta u utorak prvi put neće dobiti plaću.

Kontrolori leta primili su prije dva tjedna 90% svoje redovne plaće za razdoblje prije prestanka proračunskog financiranja. No, utorak bi bio dan isplate za njihov rad u listopadu.

Kontrolori koji se suočavaju s razdobljem bez plaće traže druge izvore prihoda, rekao je Duffy. "Prihvaćaju dodatne poslove, traže ih", rekao je.

Saveznoj upravi za letove od ranije nedostaje oko 3500 kontrolora leta pa su mnogi radili prekovremeno i do šest dana u tjednu čak i prije prekida proračunskog financiranja.

