SAD predlaže novi plan za smirivanje napetosti između Izraela i Libanona usred borbi

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s libanonskim predsjednikom Josephom Aounom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o diplomatskim pregovorima između Izraela i Libanona te je predložio plan kojim bi se omogućila "postupna deeskalacija", rekao je u nedjelju američki dužnosnik.

SAD je predložio da kao prvi korak militantna skupina Hezbolah, koju podržava Iran, zaustavi sve napade na Izrael, a zauzvrat Izrael se suzdrži od eskalacije u Bejrutu, rekao je dužnosnik. "To bi stvorilo prostor za postupnu deeskalaciju i učinkovit prekid neprijateljstava", prema riječima dužnosnika.

Dodali su da je Aoun pokušao unaprijediti prijedlog i osigurati sporazum. Međutim, predsjednik libanonskog parlamenta Nabih Berri, koji je tvrdio da "jamči" Hezbolahovu predanost prekidu vatre, stavio je teret na Izrael da "prvi prestane pucati".

Netanyahu je u nedjelju rekao da je naredio trupama da se pomaknu dalje u Libanon u borbi protiv Hezbolaha, unatoč prekidu vatre objavljenom prije više od šest tjedana.

U najnovijem napredovanju, izraelske trupe zauzele su 900 godina star dvorac Beaufort i strateški greben u južnom Libanonu, priopćila je vojska ranije u nedjelju, dan nakon jednog od najtežih dana vatre Hezbolaha prema sjevernom Izraelu od primirja u travnju, što je dovelo do zatvaranja škola i ograničenja.

Američki dužnosnik rekao je da SAD ne očekuje da će Izrael apsorbirati tekuće napade Hezbolaha na svoje civile.