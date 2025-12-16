Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJETNJA

SAD prijeti protumjerama nakon što je EU kaznila Muskov X

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
SAD prijeti protumjerama nakon što je EU kaznila Muskov X
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

EU je pojasnila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima i nije transparentno dokumentirala oglase...

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u utorak je zaprijetila širokim rasponom protumjera protiv pružatelja usluga iz EU-a, uključujući moguće naknade ili ograničenja, ako tvrtke nastave s onim što je USTR nazvao "diskriminatornim" postupcima.

Ured američkog trgovinskog predstavnika (USTR) u objavi na X-u optužio je EU i neke od država članica za "diskriminatorne i uznemirujuće tužbe, poreze, kazne i direktive protiv američkih usluga", dok je istovremeno rekao da pružatelji usluga iz EU "slobodno posluju" u SAD-u, ukazujući među ostalima na Accenture, DHL, Siemens i Spotify.

NEZAMISLIVO Evo što bi Musk mogao kupiti za 'samo' 677 milijardi dolara
Evo što bi Musk mogao kupiti za 'samo' 677 milijardi dolara

"Ako EU i zemlje članice budu inzistirale na nastavku ograničavanja i odvraćanja konkurentnosti američkih pružatelja usluga diskriminirajućim sredstvima, Sjedinjene Države neće imati drugog izbora nego početi koristiti svaki alat koji im je na raspolaganju kako bi se suprotstavile tim nerazumnim mjerama", napisao je USTR.

Do te je prijetnje došlo nakon što su regulatori EU-a ranije ovog mjeseca nametnuli kaznu platformi društvenih medija X-u Elona Muska.

"Ako će mjere odgovora biti potrebne, američki zakon dopušta među ostalim procjenu naknada ili ograničenja za strane usluge", navodi se u objavi USTR-a.

Europska komisija kaznila je X sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, u skladu s Aktom o digitalnim uslugama.

Dva dana poslije, društvena mreža je ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom.

EU je pojasnila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima i nije transparentno dokumentirala oglase.

Trump je ranije kritizirao kaznu koju su tehnološki regulatori EU-a odredili platformi X. "Europa se kreće u lošem smjeru", rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025