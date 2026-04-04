UKINULI IM ZELENE KARTE

SAD pritvorio članice obitelji ubijenog iranskog zapovjednika

HINA
Foto: Brendan Smialowski/REUTERS

Američki savezni agenti pritvorili su nećakinju i pranećakinju pokojnog iranskog vojnog zapovjednika Kasema Sulejmanija nakon što je državni tajnik Marco Rubio povukao njihov zakoniti status stalnog boravka, rekao je u subotu State Department. "Hamide Sulejmani Afšar i njezina kći sada se nalaze u pritvoru Američke službe za imigraciju i carine", priopćio je State Department, rekavši da im je Rubio povukao zelene karte.

Sulejmani je ubijen u siječnju 2020. u američkom napadu na Bagdad, tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa.

State Department rekao je da je Afšar podržavala iransku vladu i njezinu propagandu.

Također je navedeno da je suprugu Hamide Afšar zabranjen ulazak u SAD.

UPUTIO KRITIKU Rubio prozvao Španjolsku, prijeti preispitivanjem NATO-a: 'To nije baš dobar aranžman...'
Rubio prozvao Španjolsku, prijeti preispitivanjem NATO-a: 'To nije baš dobar aranžman...'

Do pritvaranja je došlo u trenutku kad je američko-izraelski rat protiv Irana ušao u svoj šesti tjedan.

State Department je dodao da je ranije ovaj mjesec Rubio ukinuo pravni status Fatme Ardešir Laridžani, kćeri iranskog političara Alija Laridžanija i njezina supruga Sejeda Kalantara Motamedija.

Ardešir-Laridžani i Motameni više se ne nalaze u SAD-u i zabranjen im je ulazak u budućnosti, prema State Departmentu.

Ali Laridžani, arhitekt iranske sigurnosne politike, ubijen je sredinom ožujka u američko-izraelskom zračnom napadu.

Nakon rušenja Madura Rubio otkrio što čeka Venezuelu
Rubio otkrio što čeka Venezuelu

Tijekom svoga drugog mandata, Trumpova administracija pojačala je nastojanja da deportira migrante, nazivajući ih prijetnjom.

Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost za pravo na slobodu govora i pravni postupak. Mnogi imigranti koje je pritvorio ICE pušteni su nakon sudskih naredbi.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

