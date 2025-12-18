SAD prodaje Tajvanu oružje u vrijednosti od 11 mlrd. dolara

Sjedinjene Države su u srijedu odobrile prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od oko 11,1 milijardi dolara kako bi pomogle u jačanju obrambenih sposobnosti otoka.

Američka Agencija za obrambenu sigurnosnu suradnju (DSCA) u osam odvojenih izjava u kojima se opisuju pojedinosti objasnila je da će prodaja "pospješiti sigurnost primatelja i pomoći u održavanju političke stabilnosti, vojne ravnoteže i gospodarskog napretka u regiji".

Paket uključuje samohodne haubice i pripadajuću opremu procijenjene cijene od 4,03 milijarde dolara, topničke raketne sustave visoke mobilnosti i pripadajuću opremu procijenjene na 4,05 milijardi dolara te softver, opremu i usluge za taktičku mrežu misija s pripadajućom opremom procijenjenom oko 1,01 milijardu dolara.

DSCA je izjavila da će predložena prodaja pomoći Tajvanu "u nošenju sa sadašnjim i budućim prijetnjama, poboljšanjem samoobrane snaga. Primatelj neće imati poteškoća s apsorpcijom ove opreme i usluga u svoje oružane snage".

Američka agencija također je naglasila da prodaja "neće promijeniti osnovnu vojnu ravnotežu u regiji".

Sporazum će vjerojatno izazvati gnjev Pekinga, koji odbacuje svaku službenu razmjenu između SAD-a i Tajvana. Vodstvo u Pekingu smatra Tajvan dijelom Narodne Republike Kine, unatoč tome što otok ima vlastitu neovisnu vladu od 1949. godine.

Tajvan je u studenom najavio dopunski proračun od 1,25 bilijuna novih tajvanskih dolara (34 milijarde eura) za sljedećih osam godina, što je predsjednik Lai Ching-te nazvao potezom kojim se naglašava predanost otoka očuvanju vlastite demokracije.

Predsjednik je dodao da Tajvan namjerava iskoristiti sredstva planirana za razdoblje 2026.-2033. za financiranje kupnje novog oružja od Sjedinjenih Država i jačanje svojih obrambenih sposobnosti.