SAD odobrio prodaju oružja Tajvanu prvi put pod Trumpom

SAD je odobrio prodaju dijelova borbenih zrakoplova Tajvanu za 330 milijuna dolara, priopćio je Pentagon u četvrtak navečer, što je prva takva transakcija otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost u siječnju.

"Predložena prodaja poboljšat će sposobnost primatelja da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama održavanjem operativne spremnosti flote primatelja F-16, C-130" i drugih zrakoplova, navodi se u priopćenju Pentagona.

Washington ima formalne diplomatske odnose s Pekingom, ali održava neslužbene veze s Tajvanom i najvažniji je dobavljač oružja za otok. Sjedinjene Države su zakonom obvezane osigurati Tajvanu sredstva za obranu. Tajvansko ministarstvo obrane u priopćenju je izjavilo da očekuje da će prodaja "stupiti na snagu" u roku od mjesec dana.

„Sjedinjene Države nastavljaju pomagati Tajvanu u održavanju dostatnih sposobnosti samoobrane, na čemu ministarstvo izražava zahvalnost“, dodaje se.

Osiguravanje dijelova pomoći će u održavanju spremnosti borbenih zrakoplova i jačanju protuzračne obrane, jačanju obrambene otpornosti i poboljšanju sposobnosti otoka da odgovori na kineske upade u „sivoj zoni“, priopćilo je ministarstvo.

Kineska vojska redovito provodi misije u vodama i nebu oko Tajvana, koje vlada u Taipeiju naziva aktivnostima „sive zone“ osmišljenima da izvrše pritisak na otok, ali koje se zaustavljaju prije stvarne borbe.

Kina tvrdi da je Tajvan pod demokratsko upravom njezin teritorij i ne isključuje upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom. Tajvanska vlada snažno se protivi tvrdnjama Pekinga o suverenitetu i kaže da samo tajvanski narod može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.

Trump kaže da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da neće napasti Tajvan dok je republikanski vođa na vlasti. Objava o mogućoj prodaji oružja dolazi nakon što su se Trump i Xi sastali krajem prošlog mjeseca u Južnoj Koreji u nastojanju da osiguraju trgovinski sporazum. Uoči sastanka u Taipeiju je vladao strah da je Trump možda nekako "prodao" tajvanske interese Xiju.