Obavijesti

News

Komentari 0
CIJENA? 330 MIL. DOLARA

SAD odobrio prodaju oružja Tajvanu prvi put pod Trumpom

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
SAD odobrio prodaju oružja Tajvanu prvi put pod Trumpom
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Washington ima formalne diplomatske odnose s Pekingom, ali održava neslužbene veze s Tajvanom i najvažniji je dobavljač oružja za otok.

SAD je odobrio prodaju dijelova borbenih zrakoplova Tajvanu za 330 milijuna dolara, priopćio je Pentagon u četvrtak navečer, što je prva takva transakcija otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost u siječnju.

"Predložena prodaja poboljšat će sposobnost primatelja da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama održavanjem operativne spremnosti flote primatelja F-16, C-130" i drugih zrakoplova, navodi se u priopćenju Pentagona.

Washington ima formalne diplomatske odnose s Pekingom, ali održava neslužbene veze s Tajvanom i najvažniji je dobavljač oružja za otok. Sjedinjene Države su zakonom obvezane osigurati Tajvanu sredstva za obranu. Tajvansko ministarstvo obrane u priopćenju je izjavilo da očekuje da će prodaja "stupiti na snagu" u roku od mjesec dana.

'NASILNA ANTIFA' Trump se obrušio na Europu: Tamo su 4 terorističke skupine!
Trump se obrušio na Europu: Tamo su 4 terorističke skupine!

„Sjedinjene Države nastavljaju pomagati Tajvanu u održavanju dostatnih sposobnosti samoobrane, na čemu ministarstvo izražava zahvalnost“, dodaje se.

Osiguravanje dijelova pomoći će u održavanju spremnosti borbenih zrakoplova i jačanju protuzračne obrane, jačanju obrambene otpornosti i poboljšanju sposobnosti otoka da odgovori na kineske upade u „sivoj zoni“, priopćilo je ministarstvo.

BOGATI I MOĆNI FOTO Monstrumi iz elite: Ovako su pedofil Epstein i njegova djevojka partijali sa slavnima
FOTO Monstrumi iz elite: Ovako su pedofil Epstein i njegova djevojka partijali sa slavnima

Kineska vojska redovito provodi misije u vodama i nebu oko Tajvana, koje vlada u Taipeiju naziva aktivnostima „sive zone“ osmišljenima da izvrše pritisak na otok, ali koje se zaustavljaju prije stvarne borbe.

Kina tvrdi da je Tajvan pod demokratsko upravom njezin teritorij i ne isključuje upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom. Tajvanska vlada snažno se protivi tvrdnjama Pekinga o suverenitetu i kaže da samo tajvanski narod može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.

TRUMP POTPISAO SPORAZUM Okončana je najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a: 'Kao da sam proživio epizodu Seinfelda'
Okončana je najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a: 'Kao da sam proživio epizodu Seinfelda'

Trump kaže da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da neće napasti Tajvan dok je republikanski vođa na vlasti. Objava o mogućoj prodaji oružja dolazi nakon što su se Trump i Xi sastali krajem prošlog mjeseca u Južnoj Koreji u nastojanju da osiguraju trgovinski sporazum. Uoči sastanka u Taipeiju je vladao strah da je Trump možda nekako "prodao" tajvanske interese Xiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025