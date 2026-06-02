NUKLEARNI KIŠOBRAN

SAD razmišlja o tome da stavi još nuklearnih oružja u Europu

Piše HINA,
Američki dužnosnici signalizirali su otvorenost za dodatna razmještanja izvan postojećih šest zemalja u kojima se nalaze bombarderi sposobni za nuklearno oružje

SAD raspravlja o tome hoće li rasporediti nuklearno oružje u još europskih država NATO-a, izvijestio je Financial Times u utorak.

Američki dužnosnici signalizirali su otvorenost za dodatna razmještanja izvan postojećih šest zemalja u kojima se nalaze bombarderi sposobni za nuklearno oružje, rekao je FT, pozivajući se na tri osobe upoznate s raspravama.

Uključene zemlje na svoj bi teritorij primile tzv. američke zrakoplove dvostruke sposobnosti (DCA), koji su sposobni izvesti nuklearne napade, navodi list, uz upozorenje da nije nužno da će doći do konsenzusa oko proširenja.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku i neke baltičke države, bile su zainteresirane za potencijalno instaliranje baza DCA, navodi se u izvješću, dodajući da su rasprave u kanalima NATO-a u tijeku.

Reuters nije mogao zasad potvrditi ta izvješća. Bijela kuća, Ministarstvo obrane ni NATO još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Glavni savjetnik Pentagona Elbridge Colby prethodno je izjavio da će SAD nastaviti koristiti svoje nuklearno oružje za zaštitu članica NATO-a, dok europski saveznici jačaju konvencionalne snage.

Američki predsjednik Donald Trump i mnogi njegovi savjetnici kritizirali su europske saveznike jer ne troše dovoljno na svoje vojske i oslanjaju se na SAD za konvencionalnu obranu.

