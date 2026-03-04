Ruski LNG tanker potonuo u Sredozemlju, Moskva: 'Za sve je kriv ukrajinski dron iz Libije...'

Tanker Arctic Metagaz potonuo je u vodama između Libije i Malte nakon što se dan prije zapalio, objavila je libijska agencija za spašavanja na moru, u priopćenju u koje je Reuters imao uvid. "Informacije ukazuju na to da su se na tankeru dogodile iznenadne eksplozije nakon kojih je izbio golem požar, što je na koncu dovelo do njegova potpunog potonuća", priopćila je agencija.

Ukrajina često napada ruske rafinerije nafte i drugu energetsku infrastrukturu u pokušaju da ruskom ratnom stroju uskrati financiranje, ali ako se potvrdi, ovo bi bio njezin prvi napad na LNG tanker.

Služba sigurnosti Ukrajine nije odgovorila na Reutersov upit za komentar.

Rusko ministarstvo prometa priopćilo je da su tanker, koji je prevozio LNG iz arktičke luke Murmansk, napali ukrajinski pomorski dronovi lansirani s obale Libije.

Navedeno je da je 30 članova posade, svi ruski državljani, na sigurnom te su upućene zahvale malteškim spasilačkim službama.

"Ovo što se dogodilo kvalificiramo kao čin međunarodnog terorizma i pomorskog piratstva, što je grubo kršenje temeljnih normi međunarodnog pomorskog prava", priopćilo je ministarstvo.

Libijska nacionalna naftna korporacija priopćila je da nema nikakve veze s tankerom, dodajući da je brod bio na putu za Port Said u Egiptu.

Upravitelj broda sa sjedištem u Rusiji, LLC SMP Techmanagement, i ruski proizvođač LNG-a Novatek nisu komentirali incident.

Libijska agencija upozorila je brodove da izbjegavaju to mjesto i zamolila ih da prijave svako onečišćenje u tom području, za koje je jedan izvor iz industrije rekao da će vjerojatno biti ograničeno na pogonsko gorivo koje se nalazilo na brodu.