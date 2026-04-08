Donald Trump vjeruje da je NATO "testiran i da je podbacio" tijekom rata u Iranu, kazala je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u srijedu, izravno citirajući američkog predsjednika uoči njegovog sastanka s glavnim tajnikom saveza Markom Rutteom u Bijeloj kući. Rutte će se u Washingtonu sastati s Trumpom, koji prijeti da će se povući iz NATO-a, dan nakon što je američki predsjednik najavio dvotjedni prekid vatre s Iranom. Prije sastanka zakazanog u 21,30 sati po srednjoeuropskom vremenu u Bijeloj kući, glavni tajnik NATO-a je razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 SAD: Testirali smo NATO tijekom krize s Iranom i 'podbacili su' | Video: 24sata/Reuters

Sjedinjene Američke Države imaju središnju vojnu ulogu u NATO-u od njegovog osnutka 1949., no prošle godine su od drugih članica osigurale značajno povećanje izdvajanja za obranu do 2035.

Rutte će na sastanku s Trumpom ponovo trebati iskoristiti svoj osoban odnos s američkim predsjednikom kako bi ublažio njegove kritike upućene organizaciji.

Trump hvali Ruttea, ali kritizira europske države jer nisu htjele pomoći SAD-u i Izraelu u njihovoj ofenzivi u Iranu, gdje manje od 24 sata traje prekid vatre.