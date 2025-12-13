SAD ukida sankcije brazilskom sucu koji je bio Trumpova meta

Preokret koji se dogodio u manje od pet mjeseci, nakon što su Sjedinjene Države počele ukidati oštre carine na brazilsku robu, pokazao je koliko se brzo Trump zagrijao za brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lulu da Silvu i prestao agresivno braniti njegova desničarskog prethodnika.

SAD je u srpnju sankcionirao suca Alexandrea de Moraesa prema Globalnom zakonu Magnitsky, kažnjavajući ga zbog nadzora suđenja koje je rezultiralo osudom i zatvorom za bivšega predsjednika Jaira Bolsonara zbog pokušaja puča nakon što je izgubio na reizboru za 2022. godinu.

Trump je to suđenje nazvao "lovom na vještice", a njegova administracija Moraesa je optužila za korištenje sudova kao oružja za političku borbu, odobrenje proizvoljnih pritvora prije suđenja i za gušenje slobode govora.

U petak je ministarstvo financija ukinulo i sankcije uvedene u rujnu Moraesovoj supruzi, Viviane Barci, kao i sankcije uvedene Lex institutu, financijskom subjektu kojim upravljaju Barci i ostali članovi obitelji.

Sankcije su ovo ljeto potaknule napetosti između Brazilije i Washingtona, kada je Trump uveo visoke carine na brojne proizvode uvezene iz Brazila, no neke je počeo ukidati već prošli mjesec.

Lula je u petak pozdravio taj potez, rekavši da se prošli tjedan u telefonskom razgovoru s Trumpom založio za ukidanje sankcija.

Trump i Lula o sankcijama su razgovarali prošli tjedan u, kako je američki čelnik kazao - "sjajnom telefonskom razgovoru", najavivši "novostvoreno partnerstvo" s Lulom nakon višemjesečnih napetosti.

Izvor iz brazilskog predsjedništva Reutersu je, pod uvjetom anonimnosti rekao da Brazil zauzvrat nije ponudio ništa kad je Lula u razgovoru predložio ukidanje sankcija.

- Nije bilo quid pro quo - rekao je izvor.

Objava u petak uslijedila je nekoliko dana nakon što su brazilski zastupnici glasali za dramatično skraćenje kazni Bolsonaru i ostalim osuđenicima za antidemokratska djela nakon izbora 2022.

Trumpova administracija poduprla je zakon koji sada ide pred brazilski Senat i vjerojatno će se suočiti s otporom Lule i Vrhovnog suda.

Senator Flavio Bolsonaro, Bolsonarov najstariji sin koji je prošli tjedan najavio predsjedničku kandidaturu uz očev blagoslov, pozdravio je potez Trumpove administracije, nazvavši ga "golemom gestom" prema brazilskoj desnici te je dodao kako je to znak da bi Senat trebao usvojiti zakon koji bi mogao smanjiti zatvorsku kaznu za njegova oca.