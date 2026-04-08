SAD: Uništili smo iranski raketni program, Hormuz je otvoren

Američki ministar obrane Pete Hegseth je u srijedu rekao da je Hormuški tjesnac otvoren te da će američka vojska ostati na Bliskom istoku kako bi osigurala da se Iran pridržava sporazuma o prekidu vatre, javlja Reuters. Hegseth je rekao su Sjedinjene Američke Države ostvarile odlučujuću vojnu pobjedu nad Iranom i da je uništen iranski raketni program. Hegseth i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Dan Caine su razgovarali s novinarima dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump povukao prijetnju o masovnim napadima na Iran, dva sata prije roka koji je postavio Teheranu, a odnosio se na otvaranje blokiranoga Hormuškog tjesnaca

Teheran, koji je demonstrirao svoju sposobnost prekida opskrbe energijom u Zaljevu kontrolirajući tjesnac, također je proglasio pobjedu i kaže da ulazi u pregovore bez povjerenja u američke pregovarače.

"Neprijatelj je u svom nepravednom, nezakonitom i kriminalnom ratu protiv iranske nacije pretrpio nepobitan, povijesan i težak poraz", priopćilo je iransko Vrhovno vijeće nacionalne sigurnosti.

Caine je rekao da su američki vojni ciljevi u Iranu postignuti, a da prekid vatre predstavlja stanku te su snage spremne nastaviti s borbenim operacijama u slučaju potrebe.

"Nadamo se da će Iran izabrati trajan mir", kazao je.

"Da budemo jasni, primirje je stanka, a oružane snage su i dalje spremne, ako im to bude naređeno ili ako budu pozvane, da nastave borbene operacije istom brzinom i preciznošću koju smo demonstrirali tijekom proteklih 38 dana", dodao je general.