PROMJENA TONA Trump: SAD će blisko surađivati s Iranom i razgovarati o ublaženju sankcija

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS, TruthSocial, Canva

Trump je u srijedu rekao i da će se svaka zemlja koja bude isporučila oružje Iranu odmah suočiti s 50-postotnom carinom na svu robu izvezenu u Sjedinjene Države.

Sjedinjene Države blisko će surađivati ​​s Iranom, a dvije zemlje razgovaraju o ublažavanju carina i sankcija, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump nakon objave o dvotjednom primirju. Trump je u utorak navečer povukao prijetnju o masovnim napadima na Iran, dva sata prije roka koji je postavio Teheranu, a odnosio se na otvaranje blokiranoga Hormuškog tjesnaca.

Na društvenim je mrežama napisao da je o brojnim točkama, od njih sveukupno 15 iz američkog plana koji je iznesen i predložen Iranu, postignut dogovor, ali nije objavio pojedinosti o tim informacijama. 

"Razgovaramo i razgovarat ćemo o ublažavanju carina i sankcija s Iranom", napisao je u objavi na društvenim mrežama.

VIDEO Hegseth: 'Iran je molio za ovo primirje, to svi znamo'

Unatoč velikom olakšanju koje se osjetilo na iranskim ulicama i na globalnim financijskim tržištima, kada je posrijedi dogovor o primirju, glavna neslaganja između Washingtona i Teherana i dalje ostaju neriješena, a dvije se strane i dalje drže različitih zahtjeva u pogledu potencijalnog mirovnog sporazuma.

Peking i Moskva su pomogli Iranu u izgradnji vojnih kapaciteta čija je svrha suprotstaviti se američkom i izraelskom pritisku, isporučivši rakete, sustave protuzračne obrane i tehnologiju namijenjenu jačanju odvraćanja, ometanju američkih operacija i povećanju troškova napada. No i Rusija i Kina bile su suzdržane u svojoj potpori za vrijeme američko-izraelskih napada na Iran.

"Vrlo produktivna promjena režima"

Trump je u srijedu pohvalio aktualne iranske čelnike nakon što je u američkim i izraelskim napadima ubijen niz visokih dužnosnika, među kojima i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. Na mjestu vrhovnog vođe zamijenio ga je sin, Mojtaba Hamnei.

FOTO 'Za nas primirje ne vrijedi' Izrael i dalje udara po Bejrutu

"Sjedinjene Države blisko će surađivati ​​s Iranom, za koji smo utvrdili da je prošao kroz nešto što bi se moglo nazvati vrlo produktivnom promjenom režima!", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Neće biti obogaćenja uranija, a Sjedinjene Države će, u suradnji s Iranom, iskopati i ukloniti svu duboko zakopanu nuklearnu 'prašinu' (bombardera B-2). Od datuma napada ništa nije dirnuto", napisao je. 

Rat koji vode Sjedinjene Države i Izrael još nije uspio lišiti Iran ni zaliha visoko obogaćenog uranija koji se koristi za izradu oružja, kao ni sposobnosti da gađa i pogodi svoje susjede raketama i dronovima.

Pogledajte reakcije svjetskih čelnika oko primirja u Iranu

Klerikalno iransko vodstvo, koje se prije nekoliko mjeseci suočilo s masovnim ustankom, izdržalo je šestotjedni napad bez znakova protivljenja kod kuće. 

