NAKON UVOĐENJA SANKCIJA

SAD uskraćuje vize palestinskim dužnosnicima uoči Opće skupštine Ujedinjenih naroda

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Sjedinjene Države uskraćuju i povlače postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije i Palestinske samouprave uoči sastanka Opće skupštine Ujedinjenih naroda u rujnu, priopćio je američki State Department u petak.

Ograničenja znače da predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas vjerojatno neće moći putovati u New York kako bi održao govor na godišnjem okupljanju, kao što to obično čini.

Taj potez slijedi nakon uvođenja američkih sankcija dužnosnicima Palestinske samouprave i članovima Palestinske oslobodilačke organizacije u srpnju, čak i dok druge zapadne sile najavljuju priznavanje palestinske državnosti.

U svojoj izjavi, State Department je rekao da se ograničenja neće primijeniti na misiju Palestinske uprave pri UN-u, no nije dao detaljnije informacije.

