SAD uveo nove sankcije Kubi

Mjere su usmjerene protiv vodstva Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima (ICAP), a sankcionirano je i devet kubanskih državnih subjekata, među kojima je ministarstvo graditeljstva. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio priopćio je da se sankcije protiv ICAP-a odnose na poticanje široke mreže ljudi koje okuplja kako bi djelovali protiv SAD-a.

Ta mreža, dodao je, uglavnom djeluje lažno se predstavljajući kao obrazovne ili kulturne udruge, a cilj joj je pronalazak nove pristaša i navođenje na ekstremne akcije.

Rubio je istaknuo da je Kuba u posljednjim danima nastojala iskoristiti stotu obljetnicu rođenja Fidela Castra kako bi aktivirala tu mrežu i dovela simpatizere u Havanu na povezivanje s dužnosnicima kubanske vlade.

"Današnjim mjerama jasno stavljamo do znanja da Trumpova administracija neće tolerirati napore kubanskog režima da financira vlastitu represiju niti nastavak višegodišnje kampanje subverzivnih anti-američkih aktivnosti", poručio je Rubio.

Nove sankcije dolaze nakon izvršne uredbe predsjednika Donalda Trumpa iz svibnja kojom su proširene mjere protiv kubanskih državnih dužnosnika, pripadnika sigurnosnih snaga i njihovih podupiratelja.