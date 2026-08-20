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protiv ICAP-a

SAD uveo nove sankcije Kubi

Piše HINA,
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SAD uveo nove sankcije Kubi
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
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Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije Kubi, stavivši na crnu listu devet subjekata i tri pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a

Mjere su usmjerene protiv vodstva Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima (ICAP), a sankcionirano je i devet kubanskih državnih subjekata, među kojima je ministarstvo graditeljstva. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio priopćio je da se sankcije protiv ICAP-a odnose na poticanje široke mreže ljudi koje okuplja kako bi djelovali protiv SAD-a.

Ta mreža, dodao je, uglavnom djeluje lažno se predstavljajući kao obrazovne ili kulturne udruge, a cilj joj je pronalazak nove pristaša i navođenje na ekstremne akcije.

Rubio je istaknuo da je Kuba u posljednjim danima nastojala iskoristiti stotu obljetnicu rođenja Fidela Castra kako bi aktivirala tu mrežu i dovela simpatizere u Havanu na povezivanje s dužnosnicima kubanske vlade.

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"Današnjim mjerama jasno stavljamo do znanja da Trumpova administracija neće tolerirati napore kubanskog režima da financira vlastitu represiju niti nastavak višegodišnje kampanje subverzivnih anti-američkih aktivnosti", poručio je Rubio.

Nove sankcije dolaze nakon izvršne uredbe predsjednika Donalda Trumpa iz svibnja kojom su proširene mjere protiv kubanskih državnih dužnosnika, pripadnika sigurnosnih snaga i njihovih podupiratelja.

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