SAD uveo sankcije šefici ICC-a, EU stao uz nju: 'Mora djelovati bez vanjskog pritiska...'

Sankcije, koje su Sjedinjene Države najavile prethodnog dana, usmjerene su i na sadašnjeg zamjenika tužitelja tog suda, senegalskog suca Abdoulayea Seyea, čime se im se zabranjuje ulazak u zemlju i blokiraju sve nekretnine i financijske transakcije u SAD-u, najvećem svjetskom gospodarstvu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa potvrdili su svoju "čvrstu" podršku Tomoko Akane, "koja mora biti u stanju djelovati potpuno neovisno i bez vanjskog pritiska".

Međunarodni kazneni sud u srijedu je čvrsto odbacio sankcije, tvrdeći da su "sankcije očit napad na neovisnost nepristrane sudske ustanove", izjavio je.

Protivljenje odluci izrazili su i japanski, njemački i nizozemski dužnosnici.

Radi se o sudu sa sjedištem u Haagu, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine za kazneni progon ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti.

SAD je prošle godine uveo ciljane sankcije za nekoliko dužnosnika ICC-a, uključujući tužitelje i suce, navodeći kao razlog naloge za uhićenje koje je ICC izdao za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta, kao i na raniju istragu o američkim postrojbama u Afganistanu.

Sjedinjene Države nikada nisu bile članica suda. ICC se poziva na nadležnost samo ako država članica nije u mogućnosti ili ne želi sama procesuirati zločine.

Međutim, statut ICC-a također daje sudu ovlast za progon teških zločina počinjenih na teritoriju država članica koje počine državljani država koje nisu članice.