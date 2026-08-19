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SAD uveo sankcije šefici ICC-a, EU stao uz nju: 'Mora djelovati bez vanjskog pritiska...'

Piše HINA,
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SAD uveo sankcije šefici ICC-a, EU stao uz nju: 'Mora djelovati bez vanjskog pritiska...'
Foto: Yves Herman
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Europska unija u srijedu je izrazila svoju "čvrstu" podršku predsjednici Međunarodnog kaznenog suda (ICC), Tomoko Akane iz Japana, nakon što joj je SAD uveo sankcije, smatrajući odluku "politiziranom"

Sankcije, koje su Sjedinjene Države najavile prethodnog dana, usmjerene su i na sadašnjeg zamjenika tužitelja tog suda, senegalskog suca Abdoulayea Seyea, čime se im se zabranjuje ulazak u zemlju i blokiraju sve nekretnine i financijske transakcije u SAD-u, najvećem svjetskom gospodarstvu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa potvrdili su svoju "čvrstu" podršku Tomoko Akane, "koja mora biti u stanju djelovati potpuno neovisno i bez vanjskog pritiska".

Međunarodni kazneni sud u srijedu je čvrsto odbacio sankcije, tvrdeći da su "sankcije očit napad na neovisnost nepristrane sudske ustanove", izjavio je.

Protivljenje odluci izrazili su i japanski, njemački i nizozemski dužnosnici.

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Radi se o sudu sa sjedištem u Haagu, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine za kazneni progon ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti. 

SAD je prošle godine uveo ciljane sankcije za nekoliko dužnosnika ICC-a, uključujući tužitelje i suce, navodeći kao razlog naloge za uhićenje koje je ICC izdao za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta, kao i na raniju istragu o američkim postrojbama u Afganistanu.

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Sjedinjene Države nikada nisu bile članica suda. ICC se poziva na nadležnost samo ako država članica nije u mogućnosti ili ne želi sama procesuirati zločine.

Međutim, statut ICC-a također daje sudu ovlast za progon teških zločina počinjenih na teritoriju država članica koje počine državljani država koje nisu članice.

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