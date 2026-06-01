Obavijesti

News

Komentari 0
tehnološki rat

SAD zatvara posljednji prolaz Kini do AI čipova: Na udaru i tvrtke izvan kineskih granica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD zatvara posljednji prolaz Kini do AI čipova: Na udaru i tvrtke izvan kineskih granica
Foto: Florence Lo

Sjedinjene Američke Države poduzele su korak kako bi zatvorile “rupu” u kontroli izvoza čipova, jasno poručivši da se ograničenja na napredne procesore odnose i na tvrtke povezane s Kinom koje posluju u inozemstvu

Ograničenja se ne odnose samo na izravni izvoz u Kinu, nego i na tvrtke u inozemstvu koje imaju sjedište ili matičnu kompaniju u Kini, priopćio je američki Ured za industriju i sigurnost u novim smjernicama objavljenima u nedjelju na internetskoj stranici Ministarstva trgovine. U utrci za razvoj umjetne inteligencije, čipovi američke tvrtke Nvidia smatraju se ključnima. Američki predsjednik Donald Trump uveo je trgovinska ograničenja prema Kini koja obuhvaćaju najmoćnije proizvode Nvidije.

Nova mjera sugerira da Washington zadržava čvrst stav prema Pekingu, iako je Trump nedavno nastojao uspostaviti skladnije odnose s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

XIAOMI TVORNICA Vučić kod Xi Jinpinga: Ovo nigdje nisam vidio. Nigdje radnika, samo roboti
Vučić kod Xi Jinpinga: Ovo nigdje nisam vidio. Nigdje radnika, samo roboti

Nvidia je nedavno pokušala ponovno učvrstiti svoju poziciju na kineskom tržištu. Tvrtka je ondje nekoć ostvarivala milijarde dolara prihoda, prije nego što su napetosti između Washingtona i Pekinga gotovo zaustavile poslovanje.

Za Nvidiju, najvrjedniju tvrtku na svijetu, odnosi s Kinom imaju velik financijski značaj. Glavni izvršni direktor Jensen Huang ranije je kinesko tržište AI čipova opisao kao priliku vrijednu više milijardi dolara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026