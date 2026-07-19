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NOVA ESKALACIJA

SAD žestoko 'udario' po Iranu nakon što su ubijena 2 američka vojnika: 'To je kazna za napad'

Piše HINA,
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SAD žestoko 'udario' po Iranu nakon što su ubijena 2 američka vojnika: 'To je kazna za napad'
Foto: U.S. CENTRAL COMMAND/REUTERS
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Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka otvorenog rata...

Sjedinjene Američke Države pokrenule su nove napade na Iran, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), nakon što je ranije objavilo da su u Jordanu poginula dva pripadnika američke vojske, dok se treći vodi kao nestao nakon iranskog napada. Prije napada u subotu, iranski vrhovni vođa izjavio je da će Washington platiti za "pokušaj eskalacije sukoba".

Zapovjedništvo je priopćilo da su zračni napadi započeli u 18 sati po istočnoameričkom vremenu (22 sata po GMT-u), po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.

"Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su sinoć u Jordanu izvele napade na američke vojnike”, navodi se u priopćenju, bez daljnjih detalja.

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Iranska novinska agencija Mehr objavila je da su SAD izvele napad u blizini Sirika na jugu Irana, dodajući da zasad nema izvješća o ljudskim žrtvama niti o šteti na infrastrukturi.

Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka otvorenog rata.

CENTCOM je priopćio da su dvojica američkih vojnika poginula u petak, dok se treći vodi kao nestao u akciji. Time je broj poginulih američkih vojnika od početka rata porastao na 16, dok ih je više od 420 ranjeno.

Američki ministar obrane Pete Hegseth napisao je na X-u: "Neka vas Bog čuva, heroji. Njihova žrtva samo dodatno učvršćuje našu odlučnost".

Nakon američkih napada na iranske mostove, energetske objekte i drugu infrastrukturu, čini se da je Iran u subotu ciljao Saudijsku Arabiju, kao i druge američke saveznike u Perzijskom zaljevu te Jordan.

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U pisanoj izjavi objavljenoj na službenim profilima iranskog vrhovnog vođe i u državnim medijima, vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala kako je Trumpov potpis "potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti".

"Sada kada američki neprijatelj nastoji dodatno eskalirati sukob, čime će snositi još veće troškove i daljnje poniženje, treba znati da plemeniti narod Irana i Fronta otpora za njega imaju pripremljene nezaboravne lekcije", stoji u izjavi.

Sukob, koji je započeo krajem veljače kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u nadi da će onesposobiti njegov raketni program i regionalne saveznike, doveo je do ozbiljnih poremećaja u opskrbi energentima, povećao strah od globalne inflacije te izazvao borbu za kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.

Kuvajt je u subotu bio izložen intenzivnim napadima. Iranska revolucionarna garda objavila je da je pogodila američki logistički centar u kampu Arifjan te uništila radarski sustav u zrakoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu.

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Kuvajtska naftna korporacija kasnije je izjavila da je jedno od njezinih naftnih postrojenja pogođeno u "ponovljenim iranskim napadima" pri čemu je nastala velika materijalna šteta te je bilo ozlijeđenih.

Osim Kuvajta, Garda je, prema iranskim medijima, gađala i lokaciju u Bahreinu gdje su bili raspoređeni američki borbeni zrakoplovi, kao i obavještajni podatkovni centar.

Prema iranskoj državnoj televiziji, Garda je također uništila najmanje dva američka borbena zrakoplova i tri druga zrakoplova tijekom napada na američku bazu u Jordanu.

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