SAD žestoko 'udario' po Iranu nakon što su ubijena 2 američka vojnika: 'To je kazna za napad'

Sjedinjene Američke Države pokrenule su nove napade na Iran, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), nakon što je ranije objavilo da su u Jordanu poginula dva pripadnika američke vojske, dok se treći vodi kao nestao nakon iranskog napada. Prije napada u subotu, iranski vrhovni vođa izjavio je da će Washington platiti za "pokušaj eskalacije sukoba".

Zapovjedništvo je priopćilo da su zračni napadi započeli u 18 sati po istočnoameričkom vremenu (22 sata po GMT-u), po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.

"Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su sinoć u Jordanu izvele napade na američke vojnike”, navodi se u priopćenju, bez daljnjih detalja.

Iranska novinska agencija Mehr objavila je da su SAD izvele napad u blizini Sirika na jugu Irana, dodajući da zasad nema izvješća o ljudskim žrtvama niti o šteti na infrastrukturi.

Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka otvorenog rata.

CENTCOM je priopćio da su dvojica američkih vojnika poginula u petak, dok se treći vodi kao nestao u akciji. Time je broj poginulih američkih vojnika od početka rata porastao na 16, dok ih je više od 420 ranjeno.

Američki ministar obrane Pete Hegseth napisao je na X-u: "Neka vas Bog čuva, heroji. Njihova žrtva samo dodatno učvršćuje našu odlučnost".

Nakon američkih napada na iranske mostove, energetske objekte i drugu infrastrukturu, čini se da je Iran u subotu ciljao Saudijsku Arabiju, kao i druge američke saveznike u Perzijskom zaljevu te Jordan.

U pisanoj izjavi objavljenoj na službenim profilima iranskog vrhovnog vođe i u državnim medijima, vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala kako je Trumpov potpis "potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti".

"Sada kada američki neprijatelj nastoji dodatno eskalirati sukob, čime će snositi još veće troškove i daljnje poniženje, treba znati da plemeniti narod Irana i Fronta otpora za njega imaju pripremljene nezaboravne lekcije", stoji u izjavi.

Sukob, koji je započeo krajem veljače kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u nadi da će onesposobiti njegov raketni program i regionalne saveznike, doveo je do ozbiljnih poremećaja u opskrbi energentima, povećao strah od globalne inflacije te izazvao borbu za kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.

Kuvajt je u subotu bio izložen intenzivnim napadima. Iranska revolucionarna garda objavila je da je pogodila američki logistički centar u kampu Arifjan te uništila radarski sustav u zrakoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu.

Kuvajtska naftna korporacija kasnije je izjavila da je jedno od njezinih naftnih postrojenja pogođeno u "ponovljenim iranskim napadima" pri čemu je nastala velika materijalna šteta te je bilo ozlijeđenih.

Osim Kuvajta, Garda je, prema iranskim medijima, gađala i lokaciju u Bahreinu gdje su bili raspoređeni američki borbeni zrakoplovi, kao i obavještajni podatkovni centar.

Prema iranskoj državnoj televiziji, Garda je također uništila najmanje dva američka borbena zrakoplova i tri druga zrakoplova tijekom napada na američku bazu u Jordanu.